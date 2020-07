27.07.2020, 06:58 Uhr

DFB-Pokal: Attraktive Lose für unterfränkische Teams

Die Würzburger Kickers bekommen es in der ersten Runde des DFB-Pokals mit dem Zweitligisten Hannover 96 zu tun. Auch in Schweinfurt und Aschaffenburg verfolgte man die Auslosung in der ARD-Sportschau mit Spannung.