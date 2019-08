Heute wurde Jatta vom Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt am Main angehört. Auch das Einwohner-Zentralamt der Stadt Hamburg prüft die von der Zeitung "Sport-Bild" aufgebrachten Zweifel an der Identität von Jatta. Die Behörde teilte dem BR auf Anfrage mit, Jatta habe bis Ende kommender Woche Zeit, "zu den in der Öffentlichkeit dargestellten Hinweisen auf Falschaussagen zu seinem Alter und Namen Stellung zu nehmen".

Bremer Meldebehörde und Republik Gambia bestätigen Jatta

Unterdessen scheint sich das Blatt zugunsten des Fußballers zu wenden. Die Innenbehörde von Bremen sieht die Identität des aus Gambia kommenden Mannes als zutreffend an. Das hatte die Behörde nach Medienberichten bereits Ende vergangener Woche mitgeteilt. Das Bremer Amt bestätigte, es habe Jatta bei seiner Ankunft in Deutschland 2015 registriert. Weiteren Medienberichten zufolge hat die Republik Gambia Jatta 2016 einen Pass ausgestellt, dessen Echtheit mittlerweile vom gambischen Konsulat überprüft und bestätigt worden sei.

Club fechtet Wertung einer 0:4-Niederlage wegen Jatta an

Der Zweitligist 1. FC Nürnberg hatte Einspruch gegen das 0:4 verlorene Punktspiel eingereicht, da der Verein geklärt haben will, ob Jatta auf rechtlich einwandfreier Basis Spieler des HSV-Teams ist. Club-Trainer Damir Canadi, hatte gesagt, dass "die Causa Jatta für ihn erledigt sei."

Der 1.FC Nürnberg muss seinen Einspruch erklären

Allerdings hat der Verein den Einspruch bisher nicht zurückgezogen. Das Sportgericht verlängerte die Frist, bis zu der der 1. FC Nürnberg Stellung zu seinem Einspruch gegen die Wertung des Spiels gegen den HSV nehmen muss. Die Franken hatten nach dem 0:4 gegen die Hanseaten am 5. August fristgerecht Einspruch eingelegt.