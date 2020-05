12.05.2020, 14:54 Uhr

Dezentrale Wiesn: München will Buden in der Stadt verteilen

Nach der Absage des Oktoberfests will die Stadt München neue Wege gehen, um die Schausteller zu unterstützen: Buden und auch bestimmte Fahrgeschäfte könnten an verschiedenen Plätzen in der Stadt aufgestellt werden – eine Art dezentrale Wiesn.