Deutschsprachige Landesparlamente fordern mehr Mitsprache

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hatte die Präsidenten der Landesparlamente Deutschlands, Österreichs, Südtirols und des Parlaments der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens zu einer Tagung nach Würzburg geladen. Die Konferenz fand von Sonntag bis Dienstag unter Federführung des Bayerischen Landtags statt.

Einflussnahme auf die Gesetzgebung gefordert

Die Tagungsteilnehmer forderten, Deutschland solle sich während seiner EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 dafür stark machen, die Regionalparlamente auf europäischem Parkett besser einzubinden. Das Gremium forderte, dass regionale Stimmen in der EU stärker gehört werden und konkret über die EU-Kommission Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen können. Nur so könne es gelingen, mehr Akzeptanz für die EU zu schaffen. Bereits im Januar 2019 hatten die Präsidenten der Landesparlamente in ihrer Brüsseler Erklärung, einen dauerhaften Dialog der Regionalparlamente mit den Institutionen der EU gefordert.

"Die Landesparlamente stehen als Mittler der Idee Europas im Dialog mit den Menschen und sollten stärker in die Entscheidungsprozesse der EU eingebunden werden." Ilse Aigner, Präsidentin des Bayerischen Landtags

Auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk Thema

Bei der Tagung sprachen die Präsidenten der Landesparlamente auch über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Laut Landtagspräsidentin Ilse Aigner seien sich die Gesprächspartner darüber einig gewesen, die regionale Berichterstattung unterstützen zu wollen. Hinsichtlich der Finanzierung gebe es allerdings sehr unterschiedliche Meinungen, so Aigner.

Politiker uneins in Sachen Frauenquote für Landesparlamente

Zudem diskutierten die Präsidenten über eine Frauenquote in den Parlamenten. Sowohl im Bundestag als auch beispielsweise im Bayerischen Landtag ist der Anteil der Frauen durch die letzten Wahlen gesunken. Landtagspräsidentin Aigner hält eine Frauenquote allerdings nicht für zielführend: "Die gesetzliche Quote ist allein nicht das glückselig Machende." Stattdessen appellierte Aigner an die Parteien, bereits in der Kommunalpolitik mehr Zugang für Frauen zu ermöglichen.

Die Präsidenten der Landesparlamente kommen alle zwei Jahre zu dem länderübergreifenden Treffen zusammen.