Deutschlandweite Premiere: Uni Bayreuth mit neuer Heiz-Technik

Ein 40 Tonnen schweres Blockheizkraftwerk, zwei Wärmepumpen und ein "XXL-Wasserkocher", also ein Elektrodenkessel zur Wärmegewinnung aus überschüssigem Strom: Das sind die Zutaten für das sogenannte "Innovative Kraft-Wärme-Kopplungssystem" (IKWK), das künftig die Bayreuther Universität mit Strom und Wärme versorgen soll. Die von den Stadtwerken Bayreuth betriebene Anlage ging nun in den Probebetrieb.

Fünf Millionen Euro teure Energie-Anlage für die Uni Bayreuth

Als Leuchtturmprojekt soll sich das bundesweit erste betriebsbereite System dieser Art als Vorbild erweisen und ein Wachstumstreiber werden. So lauten die Hoffnungen von Ulrike Wolf, Ministerialdirektorin im Bayerischen Wirtschaftsministerium. Die Behörde hatte die Errichtung der Anlage finanziell gefördert. Insgesamt wurden fünf Millionen Euro in die neue Energieversorgung der Bayreuther Uni investiert. Die Bauzeit betrug drei Jahre. In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Bayreuth und dem Institut für Energietechnik der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg/Weiden wurde die Anlage geplant.

Dezentrale Energieversorgung spart 6.000 Tonnen CO2 ein

Für den Leiter der Stadtwerke, Jürgen Bayer, ist die neue Anlage ein weiterer Schritt hin zu mehr dezentraler Energieversorgung. Anstatt bei Strom-Überkapazitäten etwa Erzeuger wie Windräder abzuschalten, könne die vorhandene Energie sinnvoll genutzt werden. Im umgekehrten Fall, könne der im Blockheizkraftwerk erzeugte Strom in das Netz eingespeist werden. Dass durch die neue Anlage jährlich bis zu 6.000 Tonnen CO2 eingespart werden, beweise für den Bayreuther Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU), dass Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit zusammen möglich seien. Mit dem Projekt könne Bayreuth dafür sorgen, dass andere Kommunen nachzögen.