Deutschlandweit höchster Corona-Inzidenzwert in Freyung-Grafenau

Der niederbayerische Landkreis Freyung-Grafenau weist laut den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts bei der 7-Tage-Inzidenz den bundesweit höchsten Wert auf. Mit 404,5 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner hat der Landkreis erstmals die 400er-Marke überschritten. Auch das bayerische Landesamt für Gesundheit- und Lebensmittelsicherheit (LGL) nennt einen Wert über dieser Schwelle (405,8).

Grund für Anstieg der 7-Tages-Inzidenz unklar

Ein Sprecher des Landratsamts in Freyung konnte auf BR-Anfrage keine Erklärung für den Anstieg nennen. Während in den meisten Nachbarlandkreisen die Corona-Zahlen insbesondere nach dem Teil-Lockdown eher wieder rückläufig seien, gingen sie im Landkreis Freyung-Grafenau nach oben. Dabei seien im Landkreis derzeit keine Hotspots oder Superspreader bekannt.

Der Landkreis Freyung-Grafenau ist der einzige Landkreis, der sowohl an Tschechien als auch an Österreich grenzt. Beide Länder haben mit einer massiven zweiten Corona-Welle zu kämpfen. Ob hieraus ein Zusammenhang hergeleitet werden kann, ist unklar. Heute Nachmittag will Landrat Sebastian Gruber über die aktuelle Corona-Situation im Landkreis und die daraus resultierenden Maßnahmen informieren.

Freyung-Grafenau löst Traunstein ab

Zuletzt hatte der oberbayerische Landkreis Traunstein den negativen Spitzenplatz bezüglich der 7-Tage-Inzidenz. Auch hier war die 400er-Marke überschritten worden. Aktuell liegt dieser Wert jedoch laut RKI und LGL bei 340 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.