Deutschlandweit einmaliges Funknetz in Regensburg

Regensburg verfügt ab heute über ein Projekt, das in Deutschland einmalig ist: Über ein öffentliches Netz können Gegenstände vernetzt und mit dem Internet verbunden werden.

"Intelligente" Müllcontainer melden sich selbst

Bei der neuartigen Technologie handelt es sich um ein Funknetz, das zusammen mit einem Unternehmen betrieben wird. Damit können Gegenstände miteinander vernetzt werden, für die WLAN oder Mobilfunk zu teuer sind oder zu viel Energie benötigen. Beispielsweise könnten Glascontainer mit Sensoren ausgestattet werden, die selbständig ein Signal senden, wenn sie voll sind und geleert werden müssen. Auch könnten Wasserrohrbrüche so schneller erkannt und gemeldet werden.

Feinstaubsensoren lenken den Verkehr

Eingesetzt werden könnte diese Technologie auch in der Feinstaub-Problematik. Feinstaubsensoren können vernetzt werden und der Verkehr in der Stadt in Echtzeit entsprechend der Belastung gelenkt werden. Die Stadt Regensburg will jetzt verstärkt Unternehmen gewinnen, die sich an dem deutschlandweit ersten Projekt dieser Art beteiligen.