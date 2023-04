Deutschlandticket: In Nürnberg gibt‘s Hilfe für digitale Laien

Er ist passionierter Bahn- und Busfahrer und das seit vielen Jahren. Doch der Rentner, der an diesem Vormittag ins Nürnberger Nachbarschaftshaus Gostenhof kommt, hat so seine Schwierigkeiten mit Handys und Computern. "Nutzen kann ich die schon. Aber wenn es mehr wird, dann muss ich mir von meinen Enkeln helfen lassen", sagt er. Oder von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG). Sie haben im Stadtteilzentrum von Gostenhof einen Infostand aufgebaut, an dem sie beim Kauf des 49-Euro-Tickets helfen.

Beratung in allen Stadtteilzentren

Sechs Schritte sind es bis zum Kauf. Geduldig füllt der junge VAGler die Maske auf dem Bildschirm aus und drückt dann auf bestellen. "Wir wollen auch den Menschen helfen, das Ticket zu kaufen, die digital nicht so fit sind", erklärt OB Marcus König (CSU) beim Pressetermin. Deshalb bietet die Stadt gemeinsam mit ihrem Verkehrsbetrieb VAG den Service an, das digitale Ticket quasi analog zu kaufen. "Digilog", nennt das der Oberbürgermeister. Geplant sind 20 Termine verteilt über alle Stadtteilzentren. Ziel ist es laut König, Barrieren abzubauen und "jedem die Möglichkeit zu geben, einfach und preiswert in ganz Deutschland zu fahren".