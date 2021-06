Deutschlands höchster Inzidenzwert im Landkreis Lichtenfels

Im Landkreis Lichtenfels liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert am Montag (28.06.2021) nach den Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 46,4. Das ist der höchste Wert in Deutschland. Nach Informationen des Landratsamts Lichtenfels gibt es ein Ausbruchsgeschehen in einer Firma im westlichen Landkreis.

Firmenmitarbeiter stecken Kontaktpersonen an

Zehn Mitarbeiter sind positiv getestet worden. Nach einer Reihentestung im Unternehmen sind keine weiteren Fälle hinzugekommen, allerdings wurden Kontaktpersonen der Mitarbeiter positiv getestet, so dass insgesamt 25 Fälle auf das Ausbruchsgeschehen in der Firma zurückzuführen sind. Weitere Testergebnisse stehen nach Informationen des Landkreises nicht mehr aus.

Keine Delta-Variante festgestellt

Ein weiteres Ausbruchsgeschehen gibt es nach Angaben des Landratsamts in einer Familie im Landkreis Lichtenfels. Bis Freitag waren acht Personen positiv getestet worden. Bei keinem der Fälle im Landkreis Lichtenfels sei die Delta-Variante des Virus festgestellt worden, sagte ein Pressesprecher dem BR. Am kommenden Mittwoch würden neun Fälle aus der Statistik fallen, so dass man verhalten optimistisch sei, dass sich der Inzidenzwert für den Landkreis Lichtenfels wieder nach unten bewege. Dennoch agiere man weiter sehr vorsichtig, so der Sprecher.