Deutschlands höchste Inzidenz: Rottal-Inn springt über 1.000

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen im Landkreis Rottal-Inn steigt weiter massiv an. Heute meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis im südlichen Niederbayern eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.104. Das ist die höchste jemals berechnete Inzidenz in ganz Deutschland.

Höchster Inzidenzwert in Deutschland

Rottal-Inn belegt damit heute Platz eins in der Liste der Landkreise und Städte mit den höchsten Inzidenzwerten im Bundesgebiet. Nach den zuletzt vorliegenden Zahlen werden dort über 40 Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt. Zehn davon liegen aktuell auf der Intensivstation - sieben müssen invasiv beatmet werden, meldet das Divi-Intensivregister heute. Im zuständigen Leitstellenbereich Passau liegt die Auslastung der verfügbaren Intensivbetten bei 90,2 Prozent.

Seit Dienstag gilt in den Rottal-Inn-Kliniken deshalb wieder ein Besuchsverbot. Nur bei Geburten und der Begleitung Sterbender sind Ausnahmen möglich.

Niederbayern stark von Corona betroffen

Auch alle anderen Regionen in Niederbayern sind stark von Corona-Ausbrüchen betroffen und damit Hot-Spots. Auf Platz drei der deutschlandweiten Negativ-Tabelle liegt der nächste niederbayerische Landkreis: Dingolfing-Landau. Dort haben sich laut RKI in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner hochgerechnet 895 Menschen mit Covid-19 infiziert. Den fünft-schlechtesten Wert in Deutschland hat der Landkreis Regen, mit einer Inzidenz von 868.

Lediglich die Stadt Landshut liegt im Bezirk Niederbayern noch unter einer Inzidenz von 400.

Hotspots - derzeit ohne Sondermaßnahmen

Da in ganz Bayern die Maßnahmen der roten Ampel gelten, haben die hohen Inzidenzen in Niederbayern derzeit keine expliziten Auswirkungen. Im Landkreis Regen will die dortige Landrätin heute Nachmittag über die Corona-Situation vor Ort informieren.