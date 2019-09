Einzigartiger Wald bei Würzburg stirbt

Revierförster Wolfgang Fricker ist verantwortlich für Deutschlands größten Schwarzkiefernwald am Leinacher Volkenberg. Die Nadelbäume sind ursprünglich in Südosteuropa beheimatet. Vor fast 160 Jahren hat man sie hier in Unterfranken angepflanzt, erklärt Wolfgang Fricker: "Um 1860 hat man versucht, diese Hügel, diese Ödländereien aufzuforsten. Das hat man mit normaler Kiefer versucht, mit Buche, mit Eiche, mit Lärche und mit Fichte probiert, aber diese Anpflanzungen sind völlig vergangen."

Anders als die Waldkiefer mit kupferfarbenen Stämmen sind die der Schwarzkiefer bis in die Krone dunkelgrau. Ihre Nadeln sind fast doppelt so lang und sie ist extrem genügsam. Die südländischen wärme erprobten Schwarzkiefern wuchsen einst prächtig auf dem schwierigen Standort am Volkenberg.

Ab dem Rekord-Hitze-Sommer 2003 zeigten sich plötzlich deutliche Schäden, erinnert sich der Revierförster: "Das geht normalerweise los, indem einzelne Zweige braun werden, dann setzt es sich langsam fort. Dann werden ganze Äste und dann der ganze Baum dürr." Bis Herbst 2018 waren rund 1.000 Schwarzkiefern zu 80 Prozent geschädigt. Ein unersetzlicher Verlust für den 230 Hektar großen Bestand. Nachdem mehrere Bäume gebrochen waren, rückte im März 2019 zudem der Harvester an. Um Unfälle zu vermeiden, müssen abgestorbene Bäume nahe Spazierwegen nämlich gefällt werden.

Braune Zweige, dürrer Stamm - über 1.000 Schwarzkiefern geschädigt

Eine Untersuchung von Gewebeproben durch die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft ergab, dass ein Pilz namens Diplodia die Bäume absterben lässt. Auf den Zapfen sitzen die Fruchtkörper des Parasiten. Im Spätsommer haben die Forscher den Schwarzkiefernwald am Volkenberg von oben mit einer Drohne gefilmt, um einen Überblick über das Ausmaß des Schadens zu gewinnen.

An einzelnen Standorten sind nur wenige Schäden erkennbar, die Kronen der Bäume sind grün. Andernorts sieht man verdorrte Kronen zuhauf nebeneinander. Nach ersten Schätzungen sind rund fünf Prozent des Bestandes komplett abgestorben. Weitere zehn Prozent sind befallen.

Doch nicht der Pilz allein ist für das Kiefernsterben verantwortlich, erklärt Hans-Joachim Klemmt, Leiter der Abteilung Boden und Klima bei der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. "Der Pilz macht dem Baum lange Zeit nichts. Die leben friedlich miteinander. Wenn allerdings der Baum unter Stress gerät, etwa durch Wassermangel, dann stellt er seine Lebensform um und wird durch Verschluss von Leitbahnen für den Baum zum Problem."

Dicht stehende Bäume: Für den Pilz wie ein "reich gedeckter Tisch"

Je dichter der Baumbestand, desto mehr treten die Schäden auf. Ein typisches Phänomen, erklärt Förster Wolfgang Fricker. "Monokulturen sind natürlich per se anfällig. Wenn da ein Schädling kommt, ein Insekt, oder ein Pilz, dann hat er einen reichgedeckten Tisch." Also heißt es, den Wald umbauen mit Laubbäumen, die zwischen den Kiefern aufgegangen sind. "Die Laubbäume gilt es zu fördern, sodass ein Schwarzkiefernbestand oben drüber ist, und darunter langsam die Mischbaumarten hochkommen und es dann ein Mischwald wird. Ein gestufter, reichhaltiger Mischwald", erklärt der Förster. Der Wald am Volkenberg muss sich verändern, um bestehen zu bleiben.