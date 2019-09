Deutschlands erstes Kneipenchor-Festival in Erlangen

Zwei Tage lang werden die zwölf Kneipenchöre gemeinsam singen und auf das Leben anstoßen, teilt das Kulturzentrum E-Werk in Erlangen mit. Mehr als 480 Sängerinnen und Sänger bringen heute Abend (13.09.19) ab 19.00 Uhr ein buntes Programm auf die zwei Bühnen im E-Werk. Das Repertoire der Chöre reicht von aktuellen Hits der Pop-Musik bis hin zu Evergreens und Klassikern der Musikgeschichte. Im Anschluss an die Konzerte sind alle Besucher und Teilnehmer zu einer Aftershow-Party eingeladen.

Konzerte in der Stadt

Die Chöre kommen aus ganz Deutschland. Am morgigen Samstag (14.09.19) treten sie zwischen 14.00 und 16.00 Uhr auch in der Erlanger Innenstadt auf. Sie präsentieren ihr aktuelles Repertoire am Schlossplatz, am Neustädter Kirchplatz, am Bohlenplatz und im Schlossgarten. Zum Abschluss soll es auch noch eine Überraschung am Schlossplatz geben.

Das verstaubte Chorimage wiederbelebt

Kneipenchöre sind in ganz Deutschland beliebt und haben das verstaubte Chorimage wiederbelebt. Der Erlanger Kneipenchor wurde vor drei Jahren gegründet. Nun organisiert er zusammen mit dem Kulturzentrum E-Werk Deutschlands erstes Kneipenchor-Festival.