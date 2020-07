Deutschlands erstes Comicmuseum feiert fünften Geburtstag

Deutschlands erstes Comicmuseum in Schwarzenbach an der Saale feiert seinen fünften Geburtstag. Mit der Eröffnung einer Sonderausstellung und einem Tag der offenen Tür am 26.07.2020 im Erika Fuchs-Haus, soll das Jubiläum zelebriert werden.

Sonderausstellung mit Originalzeichnungen, Skizzen und Entwürfen

Die Sonderausstellung "5 Jahre Erika-Fuchs-Haus - Ein Blick in die Sammlung" zeigt unter anderem Originalzeichnungen sowie Skizzen und Entwürfe von Simon Schwartz für seinen biografischen Comic über Erika Fuchs, teilt das Museum mit. Der Künstler schenkte sie dem Museum bei einer Lesung am Geburtstag der Namensgeberin Erika Fuchs.

Hinzu kommen Originale deutschsprachiger Künstlerinnen und Künstler, die das Museum erwerben konnte. Auch einige frühe Exemplare amerikanischer und deutscher Comics seien zu sehen, heißt es weiter. Das Straßenfest zur Geburtstagsfeier muss in diesem Jahr Corona-bedingt ausfallen. So besteht bei freiem Eintritt Gelegenheit, das Haus und seine Sonderausstellungen in Ruhe anzuschauen.

Seit der Eröffnung über 70.000 Besucher

Am 1. August 2015 öffnete das Erika-Fuchs- Haus | Museum für Comic und Sprachkunst in Schwarzenbach an der Saale seine Pforten. Seither besuchten über 70.000 Menschen das Haus, welches sich als erstes Museum in Deutschland ausschließlich der Kunstform Comic widmet. Im Mittelpunkt stehen Leben und Werk der Disney-Übersetzerin Dr. Erika Fuchs, die ein halbes Jahrhundert lang in dem kleinen Städtchen lebte. Sie hat die US-Comis rund um Mickey, Donald und Co. ins Deutsche übertragen.