Deutschlands einzigartige Siebenschläferkirche in Ruhstorf

"Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag." Die berühmte Siebenschläfer-Bauernregel ist in ganz Deutschland bekannt. Doch die Entstehungsgeschichte und die Hintergründe kennen wohl die wenigsten. Im Markt Ruhstorf an der Rott steht Deutschlands einzige Siebenschläferkirche.

Legendärer Schlaf von 200 Jahren

In der Kirchenwand sind sieben steinerne Köpfe eingemauert - vermutlich Grabsteine aus der Römerzeit. Sie stehen für die sieben Schläfer von Ephesus, auf die die Bauernregel zurückgeht. Der Legende nach haben sich Achilledes, Diomedes, Eugenius, Stephanus, Probatius, Sabbatius und Quiriacus in der Römerzeit in einer Höhle versteckt, weil sie vom Kaiser verfolgt wurden. In der Höhle wurden sie eingemauert, woraufhin sie eingeschlafen sind, um erst nach 200 Jahren wieder aufzuwachen.

"So im Spätmittelalter haben sie die dann ausgegraben, es schaut so aus als wenn das eine steinerne Bestätigung für die Siebenschläfer wäre." Hans Göttler, Historiker

Was ist dran an der Legende?

Das besagt zumindest die Legende. Ob die Bauernregel zum Wetter wirklich zutrifft ist umstritten. Meteorologisch lässt sich aber feststellen, dass sich in der Zeit zwischen 27.06 und 08.07 oft eine Wetterlage einstellt, die die folgenden Wochen durchaus beeinflusst. Sollte das in diesem Jahr wieder zutreffen, dann steht uns ein sonniger, heißer Sommer bevor.