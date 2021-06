Deutschlands bestes Heimatmuseum: Das Kempten Museum

Wenn Levi und seine Brüder ins Kempten Museum kommen, geht es für sie als erstes zur Glockenstation im Themenraum "Glauben" im ersten Stock. Dort können die vier Jungs die Glocken der großen Kemptener Kirchen im Miniaturformat einzeln anschlagen oder auch ausprobieren, wie sich ihr volles Geläut anhört.

Vieles zum Mitmachen und Anfassen

Levi gefällt am Kempten Museum besonders, dass man vieles mitmachen und anfassen kann. "Weil es gibt Museen, da kann man sich nur Sachen anschauen. Und das finde ich nicht so attraktiv", sagt der Elfjährige. Eins der Highlights ist das große 3D-Stadtmodell, das mit Animationen zum Leben erwacht und so die Entstehung der Stadt Kempten anschaulich erzählt. In elf zeitübergreifenden Themenräumen kann man tiefer eintauchen in die Stadtgeschichte von den Römern bis heute.

Freier Eintritt im Kempten Museum

Das Konzept der Ausstellung gefällt auch Levis Vater Andreas Kibler: "Ich finde es schön, dass das Museum nicht überfrachtet ist", sagt er. Die Räume seien gut strukturiert. "Ideal, um mit einer Familie mal eine Stunde im Museum zu verbringen, aber nicht gleich einen ganzen Tag." Und der kurze Museumsbesuch zwischendurch ist in Kempten problemlos möglich: Der Eintritt in das neue Stadtmuseum ist frei.

Besucher gestalten das Museum mit

Was die Jury für den Preis "Deutschlands bestes Heimatmuseum" am Kemptener Konzept besonders überzeugt hat: Die Einbeziehung der Besucher. Sie können das Museum aktiv mitgestalten. Ob im Keller-Kino oder im Bürgerinnen- und Bürgerraum - jeder Kemptener, der eine Idee für einen Film oder eine Sonderausstellung hat, kann sich an Museumsleiterin Christine Müller Horn wenden. Sie will, dass die Kemptener - egal ob Einzelpersonen, Vereine, Schulen oder Gruppen – das Haus nicht nur besuchen, sondern als "ihr" Museum begreifen. "Das ist wirklich ein Grundpfeiler unserer Konzeption, dass es kein statisches oder starres Haus ist, sondern dass man mitmachen kann und soll und darf", sagt die Museumsleiterin.

Unter 251 Bewerbern durchgesetzt

Das Kempten-Museum soll ein lebendiges Museum sein. Mit Bürger-Ausstellungen, Veranstaltungen, Workshops und dem freiem Eintritt begreift es sich als das Wohnzimmer der Stadt. Dass ihr Museum jetzt als "Deutschlands bestes Heimatmuseum" ausgezeichnet wird, freut die Museumsleiterin. Mit 251 Bewerbern sei die Konkurrenz riesig gewesen. Auch gegen große Museen wie das Historische Museum in Frankfurt hat sich das Kempten Museum bei dem Wettbewerb durchgesetzt. „Die haben eine Auszeichnung bekommen. Aber wir haben den Preis bekommen. Das ist natürlich Wahnsinn“ sagt Museumsleiterin Christine Müller-Horn und lacht.