Deutschlands bester Nachwuchsbrauer kommt aus Unterfranken

Sein Handwerk hat Julian Dirnhofer bei der Schwind Bräu in Aschaffenburg-Schweinheim gelernt. Der 22-Jährige hat laut Mitteilung des Verbands private Brauereien Bayern den diesjährigen Bundesleistungswettbewerb im Brauer- und Mälzer-Handwerk gewonnen. In einer mehrstündigen theoretischen und praktischen Prüfung setzte sich Dirnhofer gegen seine drei Mitbewerber durch.

Beste Nachwuchsbrauer aus vier Bundesländern

Angetreten waren die jeweils besten Brauer und Brauerinnen aus den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Nordrhein-Westfalen. Themen ihrer Prüfung waren laut Dirnhofer unter anderem die Produktion der Würze, Gär- und Lagerkeller sowie Filtration, Abfüllung und Schankanlage. "Es war ein schöner Wettbewerb und ein hohes Niveau bei allen Teilnehmern", erklärt Dirnhofer und freut sich über den Titel. Ein Praktikum bei der Eder&Heylands Brauerei in Großostheim (Lkr. Aschaffenburg) hat seine Leidenschaft fürs Brauhandwerk geweckt.

Ausbildung in Aschaffenburg

Studieren wollte er ohnehin nicht und so entschied er sich nach dem Abitur für eine Ausbildung zum Brauer. 2018 startete er sie bei der Schwind Bräu in Aschaffenburg-Schweinheim. "Rückblickend eine sehr gute Wahl", so der heute 22-Jährige. In der kleinen Handwerksbrauerei konnte er den kompletten Produktionsprozess lernen: von der Rohstoffannahme, über die Gärung bis hin zur Abfüllung und Auslieferung. Im Juli 2021 schloss er erfolgreich seine Gesellenprüfung ab. Inzwischen arbeitet er bei der Brauerei Martin in Hausen im Landkreis Schweinfurt. "Jetzt will ich erst mal meine Gesellenzeit genießen und etwas Geld verdienen. Danach hänge ich vielleicht noch einen Master dran", beschreibt Julian Dirnhofer seine Zukunftspläne.

Rückkehr in die Heimat möglich

Er kann sich durchaus vorstellen wieder an den Untermain zurückzukehren, einige Brauereien gibt es dort schließlich. Bierbrauen ist jedenfalls nicht nur sein Beruf, sondern auch sein Hobby. Tagtäglich befasst er sich damit, auch nach der Arbeit. Er liest Fachartikel – gerne auch mit einem Bier dazu oder braut gemeinsam im kleinen Rahmen mit Freunden zu Hause ein Craft-Bier.