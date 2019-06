Deutschlands bester Junglandwirt kommt aus Oberbayern

Gegen 20 Mitbewerber aus ganz Deutschland hat sich Martin Löbert aus dem Vaterstettener Ortsteil Hergolding durchgesetzt. Er steckt gerade im Ausbildungsblock seines dualen Studiums. Beim bayerischen Landesentscheid war er noch Zweiter geworden und hatte sich damit für den Bundesentscheid des Berufswettbewerbs der deutschen Landjugend in der Kategorie Landwirte in Ausbildung qualifiziert.

"Das ist Bestätigung für mich, Bestätigung für meine Vorbereitung und für meinen Ausbildungsbetrieb", sagte Löbert im Anschluss an die interne Siegerehrung am Mittwochabend in Herrsching am Ammersee. Die offizielle Ehrung sollen die Sieger Ende des Monats beim Deutschen Bauerntag in Leipzig erhalten.

Wettbewerb verlangte Junglandwirten einiges ab

Im Laufe des Wettbewerbs mussten die Junglandwirte unterschiedliche Theorie- und Praxisaufgaben erfüllen. Sie mussten beispielsweise den Tierkomfort in einem Kuhstall bewerten, den Zustand eines Weizenfeldes erkennen und sich im Geschicklichkeitsfahren mit Feldhäcksler und Traktorgespann messen.

Neben den Auszubildenden in der Landwirtschaft wurden beim Bundesentscheid des Berufswettbewerbs der deutschen Landjugend an unterschiedlichen Austragungsorten in Oberbayern auch die Wettbewerbe in der Tier- und Forstwirtschaft, in der Hauswirtschaft und bei den Landwirten in Fortbildung ausgetragen. Der Wettbewerb im Weinbau fand in Baden-Württemberg statt.

Insgesamt nahmen 116 junge Menschen an den Wettbewerben teil. Fünf bayerische Teilnehmer landeten insgesamt in den Wettbewerben auf dem Siegertreppchen. (Erster Platz Landwirtschaft I, zweimal zweiter Platz im Teamwettbewerb Landwirtschaft II, zweiter Platz Hauswirtschaft, dritter Platz Forstwirtschaft.)