Deutschlands bester Jungbrauer ist ein Franke

Der beste Jungbrauer Deutschlands ist ein Franke: Sebastian Dippold aus Scheßlitz (Lkr. Bamberg) setzte sich am Montagabend (29.10.18) beim Bundesleistungswettbewerb der jungen Brauer und Mälzer in Potsdam gegen seine Konkurrenten durch.

Nächstes Ziel: Braumeister

In den Vorjahren hatten junge Brauer aus Berlin und Brandenburg gewonnen. Dippold holte damit den Titel wieder zurück nach Bayern. Oder besser gesagt: „Nach Franken!“, wie der Jungbrauer die Jury bei der Übergabe der Siegerurkunde korrigierte. Dippold arbeitet bei einer Brauerei in Merkendorf (Lkr. Ansbach). Der 20-Jährige will nun studieren und Braumeister werden. Dafür winkt ihm mit dem Titel auch ein Stipendium.

Rechenaufgaben und Getreide bestimmen

Die jungen Brauer mussten bei dem Wettbewerb unter anderem Hopfen- oder Getreidesorten und Malzschrot bestimmen und beschreiben. Zudem mussten sie komplizierte Rechenaufgaben zum richtigen Verhältnis der Zutaten sowie zum Mälz- und Brauvorgang lösen.

Brandenburg, Baden-Württemberg und Sachsen auf den Plätzen

Auf den Plätzen hinter Dippold landeten Teilnehmer aus Brandenburg, Baden-Württemberg und Sachsen. In diesem Jahr hatten sich nur vier Landesmeister an dem Wettbewerb beteiligt. Veranstalter des Wettbewerbs ist der Verband Private Brauereien Bayern.