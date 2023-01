> Deutschlands bester Hirschrufer kommt aus Unterfranken

Zum zweiten Mal in Folge konnte sich Fabian Menzel als bester Hirschrufer Deutschlands durchsetzen. Bei der Meisterschaft galt es für den unterfränkischen Förster verschiedene Hirsch-Laute zu imitieren. Im April steht in Tschechien die EM an.