Deutschlands beste Schneepflugfahrer kommen aus Marktredwitz

Die besten Schneepflugfahrer Deutschlands kommen aus Oberfranken. Bei der Deutschen Meisterschaft im Schneepflugfahren in Koblenz gewann der Straßenwärter Julian Scharf aus Marktredwitz mit seinem Co-Piloten Noah Tröger, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Samstagabend mitteilte. Schneepflugfahrer und -fahrerinnen aus ganz Deutschland waren auch ohne Schnee in Wettkämpfen gegeneinander angetreten.

Deutscher Meister überzeugte schon bei bayerischem Wettbewerb

Julian Scharf arbeitet seit mehr als drei Jahren am Bauhof in Marktredwitz und war Mitte Mai für seine Stadt bei den bayerischen Meisterschaften angetreten. Dabei musste der damals 29-Jährige unter anderem Fässer auf Markierung schieben und einen Holzklotz mit der riesigen Schaufel umstoßen. Scharf musste damit im Prinzip Aufgaben meistern, wie er sie sonst bei seiner Arbeit tut – nur eben ohne Schnee. Auch wenn Scharf im Mai beim Landeswettbewerb "nur" auf dem 2. Platz landete, qualifizierte er sich für die Deutsche Meisterschaft, die er nun gewann.

30 Teams bei Meisterschaft für Schneepflugfahrer am Start

Den zweiten Platz bei dem Wettbewerb in Koblenz belegten Matthias Rudolph und Luca Assenmacher aus Emmelshausen in Rheinland-Pfalz. Auch der dritte Rang ging nach Rheinland-Pfalz: Kevin Reusch und Remo Mai aus der Straßenmeisterei Rennerod holten Bronze. 30 Teams aus Deutschland waren bei der Meisterschaft an den Start gegangen.

Bei der alle zwei Jahre stattfindenden Deutschen Meisterschaft stellen sich die Teams unter anderem einem rund 450 Meter langen Geschicklichkeitsparcours. Insgesamt gebe es zwölf Disziplinen, die realen Situationen nachempfunden sind - etwa Slalomfahren oder das Anhalten an einem Hindernis beim Rückwärtsfahren.

Die erste Deutsche Meisterschaft wurde im September 2017 in Brandenburg ausgetragen. Damals traten erst acht Teams an. Bereits bei der zweiten Veranstaltung 2019 waren es allerdings schon mehr als 30.