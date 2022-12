Deutschlands beste Schlittenhunde in Lauf

Freunde des Schlittenhundesports treffen sich am Samstag im Laufer Ortsteil Schönberg im Nürnberger Land. Dort richtet der Fränkische Schlittenhundesportclub zum 30. Mal die Frankonia Open aus. Das Besondere in diesem Jahr: Bei den diesjährigen Rennen werden auch gleichzeitig die Deutschen Meister gekürt.

Canicross – Hund und Herrchen laufen gemeinsam

Gesucht werden die Titelträger in verschiedenen Disziplinen: im Canicross, Bikejöring oder Dogscooter und in Wagenkategorien mit vier bis maximal acht Hunden. Beim Canicross laufen Herrchen oder Frauchen gemeinsam mit ihrem Hund. Verbunden sind sie durch ein Zuggeschirr und eine Flexi-Leine. Dabei hält das Tier die Verbindung durchgehend auf Spannung und sorgt so dafür, dass auch der Hundeführer beim Waldlauf schneller unterwegs ist.

Wagenrennen als Highlight

Beim Bikejöring fährt der Mensch auf einem Mountainbike, beim Dogscooter wird ein spezieller, geländefähiger Roller verwendet. In dieser Kategorie dürfen auch zwei Hunde vorgespannt werden. Höhepunkt sind aber sicherlich die Wagenrennen, bei denen die "Musher", wie die Wagenlenker genannt werden, bis zu acht Hunde einsetzen dürfen. Insgesamt werden am Wochenende rund 500 Hunde in Schönberg erwartet.