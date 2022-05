Deutschlands beste Brauerei 2022 kommt aus Unterfranken

Bei der Streck Bräu in Ostheim vor der Rhön können sie den Erfolg auf Bundesebene noch gar nicht richtig fassen. "Das ist so, als würde Schweinfurt die Champions League gewinnen", sagte der überglückliche Inhaber Axel Kochinki dem Bayerischen Rundfunk. Sein Braumeister Benjamin Betz formulierte es so: "Es war ein Schock, aber sehr positiv. Eine Riesenüberraschung und Megafreude". Die Urkunde, die die Brauerei letzte Woche vom Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin überreicht bekam, muss noch gerahmt werden. Sie wird – genauso wie die dazugehörige Goldplakette – einen Ehrenplatz bekommen.

Brautradition seit über 300 Jahren

Die Streck Bräu besteht bereits seit 1718. Axel Kochinki, dessen Großmutter noch eine geborene Streck war, führt den Betrieb in der zehnten Generation und hat auch kein Interesse daran, ihn irgendwann an einen größeren Mitbewerber abzugeben. Im Vergleich zu den bekannten "Fernsehbieren" ist die Streck Bräu tatsächlich ein Zwerg. Die vollautomatische Flaschenfüllerei, eine der kleinsten ihrer Art in Deutschland, schafft pro Stunde 4.500 Flaschen. In Großbrauereien werden laut Axel Kochinki 80.000 Flaschen pro Stunde abgefüllt. Das Geheimnis des Ostheimer Erfolgs sei das perfekte Zusammenspiel von Handwerkskunst und moderner Technik.

Regionalität wird großgeschrieben

Zehn verschiedene Biere hat die Streck Bräu derzeit im Angebot, dazu ein alkoholfreies Sortiment mit Wasser, Schorlen und Limonaden. Regionalität wird hier großgeschrieben. Die meisten Rohstoffe kommen aus der Region und der Großteil der Erzeugnisse wird im Umkreis von 60 Kilometern verkauft und konsumiert. Beim Bier liegt der Output bei jährlich rund 10.000 Hektolitern. Axel Kochinki hat wenig Verständnis dafür, dass etwa norddeutsche Biere in den Süden transportiert werden und umgekehrt. Auch, dass Wasser aus Italien oder Frankreich zu uns kommt, hält er für Unsinn. Die Rhön habe selbst hervorragendes Wasser, nach dem sich andere Gegenden die Finger lecken würden.

Hoffnung in schweren Zeiten

Die Corona-Pandemie hat auch Strecks Brauhaus in den letzten Jahren schwer zu schaffen gemacht. Ohne staatliche Hilfen hätte der Betrieb womöglich nicht überlebt, so der dankbare Inhaber. Aktuell bereiten ihm der Krieg in der Ukraine und die gestiegenen Rohstoffpreise Sorgen. So kam der Erfolg in Berlin gerade zur rechten Zeit.

Die gelockerten Corona-Regeln machen Kochinki unterdessen Hoffnung. Man spüre, dass die Menschen wieder feiern wollen und, dass sie ihre Dienstleister in der Gastronomie und im Service wieder verstärkt zu schätzen wissen. An die Kollegen in der Gastro-Branche gerichtet sagte der Brauereichef: "An alle, die das überstanden haben: Bitte macht weiter, bietet diesen Service – und die Menschen werden es uns allen danken. Haltet durch! Macht weiter!"