Deutschland-Ticket: Was bei Schwabens Verkehrsverbünden gilt

Bislang ist nicht sicher, ob das Deutschlandticket auf den touristischen Buslinien im Allgäu, den sogenannten Bergsteigerlinien akzeptiert wird, sagte Caroline Huber, Sprecherin der Mobilitätsgesellschaft für den Nahverkehr Allgäu (Mona), dem BR. Das Bayernticket gilt auf diesen Linien nicht. Ungeachtet dessen beginnt auch bei der Mona der Vorverkauf. Die entsprechenden links auf der Mona-Webseite sollen pünktlich freigeschaltet werden.

SWA Augsburg: Tickets auf der Webseite und in Verkaufsstellen

Interessenten aus dem Gebiet der Stadtwerke Augsburg konnten sich bereits im Vorfeld registrieren. Mit dem Beginn des Vorverkaufs ist das 49-Euro-Ticket auf der SWA Webseite und den Verkaufsstellen in Augsburg erhältlich. Es gilt ab 1. Mai in Bussen und Strassenbahnen der SWA und bundesweit im Nahverkehr und den Regionalbahnen. Man kann es jeden Monat kündigen und kauft es am besten per Smartphone. Dazu braucht man die neueste Version der Stadtwerke-App auf dem Handy.

Bestellschein für die Papierversion des Tickets

Wer bereits ein Mobil-Abo der Stadtwerke auf seinem Handy hat, kann es auf das Deutschlandticket umstellen. Auch auf der Internetseite der Stadtwerke gibt's das D-Ticket zu kaufen. Für alle, die kein Smartphone besitzen, händigt das Kundencenter der Stadtwerke einen Bestellschein für die Papierversion des Tickets aus. In der engeren Augsburger Innenstadtzone kann man trotz des Deutschlandtickets weiterhin gratis mit Bus und Straßenbahn fahren. Laut Stadtwerken gilt die vor drei Jahren eingeführte City-Zone weiterhin.

Jobtickets nur mit Antrag des Arbeitgebers

Bei den schwäbischen Verkehrsverbünden gilt generell, wie überall, dass, wer bereits ein Job-Abo für den Nahverkehr besitzt, dieses auf das bundesweit gültige Deutschland-Ticket umstellen kann und so unter Umständen durch die Förderung des Arbeitgebers noch günstiger als für 49 Euro unterwegs ist. Das Jobticket ist nur mit einem Antrag des Arbeitgebers möglich. Darüber hinaus bietet beispielsweise die Mona eine JobCard, die nur im Tarifgebiet des Allgäuer Verkehrsverbunds gilt, und die ebenfalls umgestellt werden kann. Damit die eigenen Kunden das Ticket in ihrer Region kaufen, werben die Regionalverbünde mit Zusatzleistungen. Wer sein Deutschlandticket bei der Mona kauft, nimmt an einem Gewinnspiel teil.

Verkehrsverbund Bodo am Bodensee mit Upgrades

Die Kunden des Verkehrsverbunds Bodensee-Oberschwaben für die Landkreise Lindau, Ravensburg und den Bodenseekreis (Bodo) können ihr regionales Abo-Ticket bisher gegen einen Aufpreis übertragen, zu Randzeiten bis zu vier weitere Personen mitnehmen, in die erste Klasse upgraden oder ein Fahrrad mitnehmen. Bodo-Prokurist Bernd Hasenfratz will die Übertragbarkeit und die Mitnahme weiterer als regionale Zusatzoption zum Deutschlandticket anbieten. Es kostet dann 9,90 Euro mehr. Diese Optionen seien dann aber nur im Bodo-Gebiet gewährleistet.

Deutschland-Ticket gilt nicht auf Bodenseeschiffen

Auf den Bodenseeschiffen gilt das Deutschlandticket nicht. Einzige Ausnahme: wer mit dem Linienbus fährt der mit der Autofähre zwischen Meersburg und Konstanz den See überquert, kann hier das Deutschlandticket nutzen. Er muss nicht im Bus sitzen bleiben, sondern darf auf der Fähre aussteigen.