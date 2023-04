Deutschland-Ticket: Vorverkauf teilweise gestartet

Seit Montagmorgen läuft der Vorverkauf für das Deutschlandticket. Für 49 Euro pro Monat können Menschen damit deutschlandweit und unbegrenzt den Nah- und Regionalverkehr nutzen. Gültig ist das Ticket dann ab Mai.

49-Euro-Ticket: Verkauf ist angelaufen

Auch in Niederbayern und der Oberpfalz ist der Verkauf vielerorts schon angelaufen. Beim Regensburger Verkehrsverbund RVV können Fahrgäste das Deutschlandticket über die RVV-App kaufen. Bis Montagmittag hatten das bereits rund 100 Menschen getan, wie Geschäftsführer Kai Müller-Eberstein dem BR mitteilte: "Wir sind froh, dass alles funktioniert, die App wird angenommen. Und jetzt schauen wir mal, wie die Nachfrage in den kommenden Tagen sein wird." Für den Kauf in der App muss man sich ein RVV-Konto erstellen.

Ticket auch in Papierform erhältlich

Zu Beginn soll das Ticket allerdings auch in Papierform erhältlich sein, damit Menschen ohne Smartphone oder entsprechenden Kenntnissen nicht ausgeschlossen werden. Der Landkreis Regensburg bietet im April und Mai sogar vier spezielle Schulungen an, um niemanden auszuschließen.

Digitaler Vorverkauf über verschiedene Apps

Gestartet ist der digitale Vorverkauf ebenfalls bei der Länderbahn, zu der Bahnunternehmen wie der Alex oder die Oberpfalzbahn gehören. Hier wurde extra für das 49-Euro-Ticket eine eigene App ins Leben gerufen. Im Verbund Donau/Wald der Landkreise Passau, Regen, Freyung-Grafenau und Deggendorf wird das 49-Euro-Ticket hingegen erst ab dem 11. April über die eigene App erhältlich sein. Auch der Landshuter Verkehrsverbund (LAVV) bietet das Ticket erst ab Juni/Juli in seiner neuen App an.

Im Landkreis Cham kann das Ticket in Kürze auf der Homepage des Landratsamtes gekauft werden - allerdings nur mit Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren.

Einnahmen sollen örtlichen Verkehrsbetrieben zugutekommen

Ein Sprecher empfiehlt Fahrgästen, in der Zwischenzeit das Ticket über die App "Dein Deutschlandticket" vom Anbieter Mobility Inside zu kaufen. Dahinter stecken neben der Deutschen Bahn auch mehrere Stadtwerke. Damit soll gewährleistet werden, dass die Einnahmen den örtlichen ÖPNV-Unternehmen zugutekommen.

Interessierte können das neue Ticket zwar auch zentral über die Deutsche Bahn kaufen, die Verkehrsunternehmen vor Ort profitieren von den Einnahmen allerdings nur, wenn sie das Ticket über eigene Vertriebswege verkaufen.