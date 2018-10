Deutschland liefert iranischen Diplomaten an Belgien aus

Es war ein aufsehenerregender Polizeieinsatz Anfang Juli am Rasthof Spessart-Süd: Ein Großaufgebot nahm einen Mann fest, einen iranischen Diplomaten – wegen Terrorverdachts. Gestern nun ist der Iraner aus der JVA Würzburg nach Belgien ausgeliefert worden. Der in Wien akkreditierte Diplomat soll Sprengstoff für einen geplanten Anschlag auf iranische Oppositionelle in Paris besorgt haben.

Verdacht: Mitglied des Geheimdienstes

Nach Ansicht von Ermittlern ist er ein Mitarbeiter des iranischen Gemeindienstes. Vor einigen Tagen hatten die Gerichte der Auslieferung zugestimmt. Der Diplomat könne sich nicht auf seine Immunität berufen. Er habe sich auf einer mehrtägigen Urlaubsreise außerhalb Österreichs und nicht auf einer Reise zwischen Österreich und seinem Heimatland Iran befunden. Am heutigen Mittwoch (10.10.18) soll er in Brüssel dem Haftrichter vorgeführt werden.