Deutsches Theater München trennt sich von Geschäftsführern

Mitten in der Corona-Krise feuert die Stadt München die Geschäftsführung des Deutschen Theaters in München. Die Entscheidung traf der Aufsichtsrat unter Vorsitz der dritten Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) am Freitagabend im Rahmen einer Sondersitzung.

Keine München-Zulage an Beschäftigte

Der Aufsichtsrat der "Deutsches Theater München Betriebs-GmbH" hat am Freitag die Geschäftsführer Werner Steer und Carmen Bayer mit Wirkung zum 1. Februar von ihren Posten abberufen. Hintergrund sind demnach nicht erfolgte Auszahlungen von Zulagen an die Beschäftigten, wie es in einer Mitteilung aus dem Büro von Bürgermeisterin Habenschaden heißt.

Auskunft im Dezember: "Pandemiebedingte Liquiditätsprobleme"

Im Dezember war bekannt geworden, dass die GmbH 130.000 Euro der Stadt für die München-Zulage und das Job-Ticket nicht an die Mitarbeitenden weitergeleitet hatte. Auf BR-Anfrage sprach das Kulturreferat damals von pandemiebedingten Liquiditätsproblemen und einer drohenden Insolvenz. Denn der Spielbetrieb war im April 2020 eingestellt worden. Damit kamen keine Ticket-Einnahmen mehr in die Kasse.

Stadtrat genehmigte 1,5 Millionen Euro zusätzlich

Wegen der Liquiditätsprobleme des Deutschen Theaters wurde die Stadt als Gesellschafterin vom Kulturreferat um Unterstützung gebeten. Zusätzlich zum Betriebszuschuss von knapp 1,9 Millionen Euro – inklusive der 130.000 Euro für München-Zulage und Jobtickets – genehmigte sie 2020 weitere 1,5 Millionen Euro. Das sei aber ein niedrigerer Betrag als die ursprünglich beantragten 2,3 Millionen Euro gewesen, so das Kulturreferat: "Damit reichten die finanziellen Mittel nicht aus, um die Liquidität sicherzustellen."

Lange Kurzarbeit

Wegen andauernder Kurzarbeit von April 2020 bis September 2021" sei die Auszahlung der Zulagen bislang noch nicht umgesetzt worden, so die weitere Auskunft Anfang Dezember 2021. Jetzt werde der Aufsichtsrat des Deutschen Theaters die Auszahlung "in die Wege leiten", steht in der Mitteilung Habenschadens von Freitagabend. Zugleich versichert sie, dass der Spielbetrieb des Deutschen Theaters gewährleistet sei.