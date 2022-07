Deutsches Museum: Renovierter Teilabschnitt eröffnet

An vielen Stellen im Museum dürfen große und kleine Gäste Knöpfe drücken, experimentieren, Filme sehen und Vorführungen verfolgen, oder sie können im Lokal mit Dachterrasse entspannen. Es ist ein riesiges Angebot und ein interessanter Marathon durch Wissenschaft und Technik.

Keine Starkstromblitze und kein Bergwerk

Ehemalige Publikumslieblinge wie die Starkstrom-Abteilung samt Blitzvorführung und das legendäre Bergwerk sucht man vergeblich. Sie sind seit Kurzem geschlossen, da sie in dem Teil des Hauses liegen, der nun in einem zweiten Abschnitt saniert werden soll. Die Zukunft des Bergwerks gilt als etwas unsicher, auch wegen der hohen Kosten. Museumsleiter Wolfgang Heckl appellierte jedoch beim Festakt an potenzielle Geldgeber: Wenn alle mithelfen, werde das Bergwerk wieder kommen.

Barrierefreies Haus mit Infos auch für Blinde

An Medienstationen kann man die Fülle an Informationen vertiefen. Sie sind auch mit Braille-Schrift für Blinde und mit Lautsprechern zum Hören versehen. Überhaupt sei das ganze Haus barrierefrei, so Dagmar Klauer, Leiterin des Museumsbetriebs. Zudem gibt es einen digitalen Führer als Handy-App oder auf Leihgeräten, die bald auch in Sprachen wie Englisch, Französisch, Italienisch und Chinesisch verfügbar sein sollen.

Sanierung soll in sechs Jahren beendet sein

Statt zum 100-jährigen Bestehen des Hauses 2025 sollen die Arbeiten nun erst 2028 ganz abgeschlossen sein. Das Erreichen des Etappenziels wird an diesem Wochenende aber schon gefeiert. Ab Freitagmittag sind die neuen Ausstellungen im Museum für alle Besucherinnen und Besucher geöffnet. Weil höchstens 3.500 Menschen gleichzeitig im Gebäude sein dürfen, gibt es Tickets nur für festgelegte Zeitfenster. Im Außenbereich findet ein dreitägiges Fest statt. Der Eintritt dort ist frei.

Unter Verwendung von dpa-Material