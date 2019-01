Deutsches Museum nach Brand im Wettlauf gegen die Zeit

Im Oktober brannte in Ingolstadt eine Lagerhalle. Mittendrin: 20.000 Exponate des Deutschen Museums, die wegen der Sanierung des Museums in Ingolstadt zwischengelagert wurden. Die gute Nachricht: Das Feuer konnte gelöscht werden, kein einziges Ausstellungsstück geriet in Brand. Aber gerettet sind die Exponate noch lange nicht.

Mix aus Ruß, Löschwasser und Dampf

Ein Gemisch aus Feuchtigkeit und Ruß frisst sich in Motoren, Webstühle oder Lasermaschinen hinein. Und zwar in der am schlimmsten betroffenen Halle. Das Problem: Auch vier Monate nach dem Brand darf von dort nichts weggetragen und gereinigt werden, da noch immer Einsturzgefahr besteht. In den anderen Hallen sieht es etwas besser aus: dort befreien Spezialfirmen die Maschinen und Modelle vom hartnäckigen Ruß. Danach werden die Exponate in andere Lager gebracht, um sie dort gründlich zu reinigen.

Zeitaufwändige Reinigung und hohe Kosten

Unzählige Ausstellungsstücke müssen nach der Säuberung von außen geöffnet und noch einmal von innen gereinigt werden. Nach Einschätzung des Museums kann dies mehrere Jahre dauern. Erst danach lässt sich der Schaden beziffern. Alleine die Kosten für die Bergung und Koordinierung gehen in die Millionen.