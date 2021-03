Deutsches Hutmuseum zeigt Malereien von Werner Specht

Ein Sonnenuntergang, leuchtend gelb bis orange, zwischen dunklen Tannen, die sich davor abheben: Das großformatige Bild gleich zu Beginn zieht den Betrachter hinein in die Sonderausstellung im Deutschen Hutmuseum in Lindenberg. Es ist ein Novum. Werner Specht zeigt sein malerisches Werk erstmals in seiner Geburtsstadt. Dabei ist das Allgäu nicht nur seine Heimat, sondern auch Mittelpunkt seines Schaffens.

Malerei mit Allgäuer Motiven

Tusche-Zeichnungen, großformatige Acryl-Bilder, Aquarelle: Immer versuche er Stimmungen, in der Natur, in den Ortschaften im Allgäu, in den Städten und am Bodensee einzufangen, erklärt Specht. Er wolle erreichen, dass die Betrachter etwas fühlen: "Die Leute, sie sollen was spüren", sagte Specht im Vorfeld der Ausstellung in Lindenberg. Wenn er spricht, dann spricht er Dialekt. Und er singt auch im Dialekt.

Farben und Stimmungen im Mittelpunkt

Denn auch seine Liedtexte drehen sich um die Menschen im Westallgäu, ums "Huiweh" oder "De Alpeflug". Die Ausstellung aber ist für den Betrachter gedacht, nicht für den Musikliebhaber. Sie zeigt einen Querschnitt von Spechts Werk. Kuratorin Kathrin Felle spricht von einer "Wohlfühlausstellung – ohne zu lieblich zu sein". Die Zeiten seien sperrig genug, sagt Felle, deshalb liege der Fokus auf intensiven Farben und Farbstimmungen im Spiel mit Licht und Schatten. Die Kuratorin findet: "Es passt ganz gut."

Ausstellungsbesuch unter Corona-Bedingungen

Die Ausstellung ist am Dienstag eröffnet worden, eine Vernissage gab es wegen der Pandemie nicht. Wer die Schau besuchen will, muss sich vorab im Hutmuseum anmelden und bekommt dann einen Termin. Wenn es die Besucherzahlen zulassen, ist auch ein spontaner Einlass möglich. Maximal zehn Personen dürfen gleichzeitig in die Ausstellung. Sie müssen FFP2-Maske tragen und auf Abstand zu anderen Besuchern achten.