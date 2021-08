Deutsches Hilfswerk DAHW auch während Corona weltweit aktiv

Der Verein Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V. (DAHW) mit Hauptsitz in Würzburg hat seinen Jahresbericht 2020 veröffentlicht. Demnach wurden im im vergangenen Jahr rund 13,9 Millionen Euro eingenommen, mehr als die Hälfte davon über Spendeneinnahmen und etwa 37 Prozent über institutionelle Geldgeber. Wie das Hilfswerk mitteilte, wurden drei Viertel der Einnahmen direkt in die Projektarbeit in 23 Einsatzländern in Afrika, Asien und Lateinamerika investiert. Es gab weltweit zahlreiche Einsätze um ärmere und schwächere Menschen zu unterstützen, erklärt das DAHW in einer Pressemitteilung.

Lepra-Projekt in Indien

In Indien wurde ein Projekt für Lepra-Betroffene realisiert. Laut des DAHW treten dort weltweit die meisten Lepra-Fälle auf. Im Jahresbericht beschreibt die Hilfsorganisation, dass es keine Infrastruktur gibt, um eine medizinische Rehabilitation von Lepra-Patienten zu ermöglichen. Um möglichst vielen Betroffene mit Komplikationen oder schwer zu diagnostizierender Lepra fachgerecht zu versorgen wurde ein Überweisungssystem erarbeitet. Dabei fungieren neun Kliniken als Überweisungszentren, um den Menschen einen Zugang zu einer akuten oder stationären Versorgung zu ermöglichen, beschreibt die DAHW im Jahresbericht. Darüber hinaus wurden die Betroffenen mit mehr als 2.000 Spezialschuhen und 2.200 Selbsthilfe-Paketen ausgestattet.

Unterstützung für Betroffene der Corona-Pandemie

Zwar ist der Schwerpunkt der DAHW-Arbeit die Heilung von Lepra- und Tuberkulose-Kranken, aber der Verein führt auch verschiedene andere Projekte durch. So gab es 2020 auch Unterstützung für Betroffene der Corona-Pandemie. "Die Folgen von Covid-19 für die ärmsten, vulnerabelsten und ausgegrenzten Menschen in den Projekten der DAHW und unserer Partner sind besonders fatal", erläutert der Verein in der Pressemitteilung. So habe man in verschiedenen Ländern mit lokalen Partnern Menschen medizinisch versorgt, über das Corona-Virus aufgeklärt und mit Hygienematerial und lebens-rettenden Nahrungs- und Bargeldmitteln ausgestattet.

Hilfe für geflüchtete Frauen in Kolumbien

Ein weiteres Projekt der DAHW wurde in Kolumbien umgesetzt. Dabei ging es um die Unterstützung von geflüchteten schwangeren Frauen und jungen Mütter aus Venezuela. Die Frauen wurden nach der Entbindung mit wichtiger Erstausstattung wie Kleidung, Decken, Windeln und Tüchern versorgt. Außerdem wurden sie in persönlichen Gesprächen und Vorträgen über ihre Rechte, den Zugang zu Gesundheitsdiensten und Krankheitsprävention informiert. Für das Projekt wurden rund 21.000 Euro investiert. Weitere finanzielle Mittel wurden von der DAHW für Öffentlichkeitsarbeit, entwicklungspolitische Bildungsarbeit und Fundraising aufgewendet.