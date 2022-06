Deutscher Wetterdienst warnt vor Waldbrandgefahr in Unterfranken

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in weiten Teilen Unterfrankens vor Waldbrandgefahr. Die Gefahrenstufe 4 von 5 gilt zum Beispiel in Bad Königshofen, Ebrach, Lohr, Kitzingen oder Kahl am Main. Auf BR-Anfrage teilt die Regierung von Unterfranken mit, dass sie die Lage aktuell beobachtet. In Absprache mit Försterinnen und Förstern will die Regierung am Dienstag entscheiden, ob wieder Luftbeobachter zum Einsatz kommen sollen. Dies sei nur bei sehr hoher Waldbrandgefahr erforderlich. Die Regierung bittet alle Ausflügler, im Wald nicht mit offenem Feuer zu hantieren und dort auch nicht zu rauchen.

Absolutes Feuerverbot in Karlstadt und Eußenheim

Im Landkreis Main-Spessart gilt in Karlstadt und Eußenheim bereits ein absolutes Feuerverbot. Das Verbot gelte dort auch in bestehenden, auf Dauer angelegten Feuerstellen – und zwar ohne Ausnahme. Verboten sind offenes Feuer sowohl für die ausgewiesenen städtischen Grillplätze als auch für Lagerfeuer auf privaten Grundstücken. Innerorts darf mit Holzkohle im privaten Bereich gegrillt werden, so die Stadt Karlstadt. Demnach besteht angesichts der anhaltend heißen und trockenen Witterung insbesondere für Wälder, Hecken, Trockenrasenflächen allerhöchste Brandgefahr.

Luftbeobachter in Unterfranken

Je nach Lage dürfen die Kommunen in Bayern ein Feuerverbot aussprechen. Die Katastrophenschutzbehörden können laut Angaben der Regierung in Unterfranken auf 44 ausgebildete Luftbeobachter und 35 besonders geschulte Einsatzpiloten zurückgreifen. Insgesamt gebe es unterfrankenweit 16 für den digitalen BOS-Funk vorgerüstete Flächenflugzeuge an den Stützpunkten Haßfurt, Hettstadt, Mainbullau und Schweinfurt. Jede Kreisverwaltungsbehörde verfüge über mindestens zwei ausgebildete Luftbeobachter.