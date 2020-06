Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwettern in Teilen Bayerns

Umgestürzte Bäume, übergelaufene Keller, schlammige Straßen: das war die Bilanz nach dem Wochenende, als zahlreiche Unwetter vor allem über Oberfranken und die Oberpfalz gezogen waren. Heute warnt der Deutsche Wetterdienst erneut vor schweren Gewittern.

Hagel im Allgäu

Betroffen sind unter anderem das Allgäu sowie die angrenzenden oberbayrischen Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau, Landsberg am Lech und Bad Tölz-Wolfratshausen. Hier warnt der DWD am Nachmittag vor schweren Gewittern, in Kempten und im Landkreis Ostallgäu kann es demnach auch Hageln.

Eine weitere Gewitterfront zieht am Nachmittag über Franken: Betroffen sind Unterfranken und das westliche Mittelfranken.

Morgen Dauerregen über Ostbayern

Das östliche Bayern bleibt dieses mal von Gewittern verschont. Laut DWD kann es aber dort ab der Nacht bis morgen Mittag zu Dauerregen kommen. Betroffen sind hier die südliche Oberpfalz und weite Teile Niederbayerns.