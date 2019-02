07.02.2019, 13:19 Uhr

Deutscher Wetterdienst warnt vor Glatteis in Bayern

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glatteis in Teilen Bayerns. Aktuell sind weite Teile Frankens betroffen. Im Laufe des Tages ist vor allem in den östlichen Teilen Bayerns, in Niederbayern und der Oberpfalz, mit Glatteisregen zu rechnen.