Deutscher Wetterdienst: Waldbrandgefahr in Unterfranken

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Waldbrandgefahr am morgigen Freitag (20.05.22). Der Waldbrandgefahren-index in Teilen Unterfrankens erreicht die höchste Stufe 5 (sehr hohe Waldbrandgefahr). Grund dafür ist, dass trockene und warme Wetter in den vergangenen Tagen. Zusätzlich frischt der Südwestwind am Freitag auf, was die Zündfähigkeit des dürren Pflanzenmaterials am Waldboden steigen lässt, erklärt ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes BR24.

Schnelles Einsatzflugzeug kann bei Brandverdacht nachschauen

Beobachtungsflüge sind für den Freitag nicht geplant, wie die Regierung von Unterfranken auf Anfrage von BR24 mitteilt. Hintergrund sei, dass die sehr hohe Waldbrandgefahr nur punktuell ist und nicht in der kompletten Fläche. Ein schnelles Einsatzflugzeug werde aber vorgehalten, dass von Giebelstadt jederzeit starten könne, wenn es einen konkreten Brandverdacht gebe.

Kaltfront sorgt am Samstag für deutlich kühlere Temperaturen

In der Nacht zum Samstag, wird die Waldbrandgefahr aufgrund vorhergesagter Schauer und Gewitter und nachfolgender Abkühlung voraussichtlich wieder sinken, heißt es in der Mitteilung des Deutschen Wetterdiensts. Der Samstag soll dann insgesamt deutlich kühler ausfallen. Neben Unterfranken besteht am Freitag auch in Mittelfranken und im nördlichen Schaben sehr hohe Waldbrandgefahr.