Deutscher Tierschutzpreis für Greifvogelauffangstation Fürth

Für ihren Einsatz für das Wohl von rund 800 Tieren während der vergangenen fast 20 Jahre hat die Greifvogelauffangstation Fürth den Deutschen Tierschutzpreis erhalten. Sie belegte den dritten Platz und ist der einzige Gewinner aus Bayern, teilt der Deutsche Tierschutzbund mit, der diesen Preis vergibt.

Mehr als 100 Vögel in diesem Jahr

Seit 2001 nimmt die Auffangstation von Hans Kurt Hussong und seinem Sohn Rainer Hussong Greifvögel und Eulen auf. Allein in diesem Jahr nahmen die beiden mehr als 100 Vögel in ihre Obhut, erzählt Hans Kurt Hussong dem BR. Nach erfolgreicher Behandlung werden die Tiere wieder ausgewildert. Zu schwache Vögel bleiben in der Auffangstation und werden weitergepflegt.