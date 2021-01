Deutscher Skiverband macht Wettkämpfe trotz Corona möglich

Die aktuellen Corona-Restriktionen machen auch den Langläufern im Verein das Sportlerleben schwer. Weder gemeinsames Training noch Rennen sind möglich. Es droht eine Saison ohne regionale Wettkämpfe. Das heißt: Es braucht kreative Alternativen. Der Deutsche Skiverband hat deshalb unterschiedliche Wettbewerbe ins Leben gerufen. Vor allem für den Nachwuchs.

Langlaufen: Ganz alleine gegen die Uhr

Diese Wettbewerbe werden zum Beispiel in Kornbach bei Gefress im Landkreis Bayreuth ausgetragen. Die zehnjährige Pia Reger vom Skiclub Neubau nimmt daran teil. Ganz allein fährt sie ihre 2,4 Kilometer gegen die Uhr in der Loipe. So sieht ein Wettkampf in Corona-Zeiten aus. Pias Zeit wird von ihrem GPS-Tracker dann in eine Datenbank eingetragen, die extra für diesen besonderen Wettkampf entwickelten wurde. Zu sehen und zu vergleichen sind die Leistungen dann auf der Internetseite des Deutschen Skiverbandes.

Strenge Hygienemaßnahmen - Kein Massenstart

Auch während dieser Wettkämpfe gelten strenge Hygienemaßnahmen. So gibt anders als üblich keinen Massenstart. Was fehlt, das ist der direkte Vergleich, der Zweikampf. Trotzdem ist dieser Wettkampf auf Distanz ein kleiner Motivations-Kick für alle. Auch wenn das Kribbeln im Bauch im Kampf um die letzte Kurve kurz vor der Ziellinie alle vermissen.

Deutschlandweite Wettkämpfe in allen Altersklassen

Die unter dem Dach des Deutschen Skiverbandes organisierten Wettkämpfe finden deutschlandweit und in allen Altersklassen statt. In jeder Region werden sie individuell von den dort ansässigen Vereinen organisiert.