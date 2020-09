Deutscher Schulpreis 2020: Thalmässing unter den Finalisten

Schülerinnen und Schüler sitzen auf bunten Sofas, in gemütliche Sitzecken, an Tischen und Stühlen auch auf den Gängen. Sofort, wenn am die Grund- und Mittelschule Thalmässing im Landkreis Roth betritt, merkt man, dass hier etwas anders ist, als an anderen Schulen. Alle Türen stehen offen, ein Klassenzimmer im herkömmlichen Sinn gibt es nicht mehr.

Klassenzimmer als "flexibler Lernraum"

In den Klassenräumen gibt es kein "vorne" und "hinten" - sondern Tafeln an allen Wänden. Sie werden von den verschiedenen Lerngruppen genutzt. Niemand sitzt in der ersten oder letzten Reihe. Auch die Lehrkraft hat ihr Pult seitlich stehen. Die "Sitzordnung" wird aber ohnehin ständig verändert - das geht blitzschnell, denn die dreieckigen Tische der Schüler haben Rollen.

Schüler entscheiden, wo und mit wem sie lernen

Die Türen stehen alle offen, Schüler tummeln sich auf den Gängen. Diese sind auch zu Lernräumen umfunktioniert. Überall finden sich bunte Sofas oder Sitzkissen, aber auch Tische und Stühle. Die Gänge sind mit Teppichboden ausgelegt und durch Regale unterteilt, in denen Bücher, Spiele und Lernmaterialien stehen. In der sogenannten "Freien Lernzeit" dürfen die Schüler selbst entscheiden, wo, in welchem Tempo und mit wem sie ihre Aufgaben erledigen. Normalerweise wird auch jahrgangsübergreifend gelernt. Dieses Konzept ist allerdings wegen Corona gerade ausgesetzt.

Lernpaten: Große helfen den Kleinen

Als die Jury die Schule in Thalmässing im Frühjahr vor Corona begutachtet hat, war sie aber auch beeindruckt von dem Konzept der "Lernhelfer oder Lernpaten". Normalerweise bekommen die Schüler der achten Klasse die Verantwortung für einen Erst- oder Zweitklässler, dem sie dann helfen. Sowohl bei seinem Unterrichtsstoff, zum Beispiel in dem sie ihm vorlesen, aber auch bei allen anderen Themen, z.B. Zoff auf dem Pausenhof. So sollen die Schüler lernen Konflikte weitgehend alleine ohne Erwachsene zu lösen.

Viel Erfahrung mit digitalen Lernmethoden

Seit Jahren schon wird der Unterricht in Thalmässing auch durch digitalen Lernmethoden ergänzt. So gibt es in jedem Klassenzimmer ein Whiteboard, an dem sowohl die Lehrer Inhalte erklären, als auch Schüler Aufgaben bearbeiten, mal im Klassenverband, mal in Kleingruppen. Ältere Schüler erledigen Aufgaben selbstständig im Computerraum, sie erhielten auch schon vor Corona einen digitalen Wochenplan.

Mit Spannung erwartet: Preisverleihung des Deutschen Schulpreises

Auch die Preisverleihung des Deutschen Schulpreises findet in diesem Jahr virtuell statt. Wegen Corona dürfen die nominierten Schulen nicht nach Berlin reisen. Auf den Whiteboards wird das digitale Schulfest in alle Klassenzimmern übertragen. Am Ende reicht es für die Schule in Thalmässing nicht für einen der Hauptpreise. Sie bekommt aber 5000 Euro für die Finalteilnahme und darf an einem zweijährigen Schulentwicklungsprogramm teilnehmen.

Hauptpreis geht nach Hannover

Die Otfried-Preußler-Schule in Hannover gewann in diesem Jahr den mit 100.000 Euro dotierten Deutschen Schulpreis 2020. Fünf weitere Preise in Höhe von je 25.000 Euro erhielten die Grundschule Schuttertal (Baden-Württemberg), die Gemeinschaftsschule Hardtschule Durmersheim (Baden-Württemberg), die Berufsbildenden Schulen BBS Einbeck (Niedersachsen), das Gymnasium Essen Nord-Ost (NRW) und die Marie-Kahle-Gesamtschule in Bonn (NRW).

Der Deutsche Schulpreis wird seit 2006 jährlich von der Robert Bosch Stiftung zusammen mit der Heidehof Stiftung an die besten Schulen Deutschlands vergeben. Eine Fachjury aus Schulpraktikern, Wissenschaftlern sowie Vertretern des staatlichen und privaten Schulwesens bewerten sechs Qualitätsbereiche: Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, Schulleben und Schule als lernende Institution.