Deutscher Orden feiert 800 Jahre Bestehen in Würzburg

In Würzburg beginnt die sogenannte Investiturfeier des Deutschen Ordens. Dabei handelt es sich um ein viertägiges Treffen, das jährlich stattfindet. Die katholische Ordensgemeinschaft erwartet 350 Angehörige. Sie kommen aus Deutschland und Österreich. Das Besondere: Dieses Mal blickt der Deutsche Orden auf 800 Jahre Geschichte zurück. Die Anfänge der Gemeinschaft liegen in der Zeit der Kreuzzüge.

💡 Was ist der Deutsche Orden?

Beim Deutschen Orden handelt sich um eine römisch-katholische Ordensgemeinschaft. Ihre Anfänge gehen auf die Zeit des Dritten Kreuzzugs zurück, der 1192 endete. Ähnlich wie die Johanniter oder Malteser steht der Deutsche Orden somit in der Rechtsnachfolge der damaligen Ritterorden. Heute ist der Orden vor allem karitativ tätig. Aktuell hat der Deutsche Orden etwa 1.100 Mitglieder. Der Hauptsitz befindet sich in Wien.

Unter den Feiergästen in Würzburg ist auch der sogenannte Hochmeister des Ordens, Frank Bayard aus Wien. Dort befindet sich der heutige Hauptsitz des Ordens. Bayard ist seit 2018 im Amt und erlebt nun seine erste Investitur als Hochmeister. Beim diesjährigen Treffen gibt es 32 Neuaufnahmen. Am Donnerstag steht zunächst eine Exkursion zur ehemaligen Deutschordenskommende am Fuß der Festung Marienberg an. Am Nachmittag empfängt Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt die Ordensmitglieder im Rathaus.

Bischof und Innenminister empfangen Deutschen Orden

Am Freitag feiert der Würzburger Bischof Franz Jung in der Neumünsterkirche einen Gottesdienst mit den Ordensmitgliedern. Anschließend findet in der Residenz ein Staatsempfang mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann statt. Außerdem stehen wissenschaftliche Symposien, Gebete, Kunstführungen und Weinproben auf dem fünftägigen Programm. Am Samstag ziehen die Ordensmitglieder der katholischen Gemeinschaft dann mit ihren Gewändern von der Marienkapelle durch die Innenstadt zum Kiliansdom.

Deutscher Orden seit 800 Jahren in Würzburg

1219 wurde der zur Zeit der Kreuzzüge gegründete Deutsche Orden in Würzburg erstmals urkundlich erwähnt. Damals erhielten die Deutschherren ein Areal auf dem ehemaligen Königshof als Schenkung. Die Anfänge des Deutschen Ordens liegen allerdings noch ein paar Jahre früher. Bereits 1198 war wohl mit Konrad von Querfurt ein Würzburger Bischof bei der Umwandlung der Ordensgemeinschaft zum Ritterorden dabei. Der Name der Gemeinschaft bezieht sich auf das Spital der Deutschen in Jerusalem: "Orden der Brüder vom Deutschen Hospital Sankt Mariens in Jerusalem".

Orden heute vor allem karitativ tätig

Spuren hinterlassen hat der Orden vor allem an seinem früheren Sitz im tauberfränkischen Bad Mergentheim, aber auch in Würzburg. An der Universität Würzburg gibt es die "Forschungsstelle Deutscher Orden".

In seinen Regeln vereint der dritte und jüngste der großen Kreuzritterorden das Soziale der Johanniter und das Kämpferische der Templer. Seit dem Ersten Weltkrieg ist die karitative Arbeit unter dem Leitspruch "Helfen und Heilen" maßgebend – und hat auch zu Problemen geführt: Im Jahr 2000 schlitterte der Orden in eine Finanzkrise. Der Orden hatte zu schnell expandiert und sich mit der Übernahme von Krankenhäusern anderer Orden übernommen.

Seitdem hat der Orden neue Strukturen aufgebaut und sich von unrentablen Einrichtungen getrennt. Heute betreibt der Orden zahlreiche Einrichtungen der Suchthilfe und ist in diesem Bereich der größte Träger in Deutschland.