Die diesjährigen kommunalen Sieger des Wettbewerbs um den Deutschen Nachhaltigkeitspreis zeichnen sich "insbesondere durch ihr strategisches und partizipatives Vorgehen in puncto Klimaschutz und der Erhaltung der Artenvielfalt aus" - so heißt es in der Pressemeldung der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis. Und weiter: Sie leisteten hervorragende Integrationsarbeit vor Ort, übernähmen aber auch globale Verantwortung. Die Preisträger erhalten eine Fördersumme von jeweils 30.000 Euro für Projekte zur nachhaltigen Stadtentwicklung von der Allianz Umweltstiftung.

Aschaffenburg: Fairtrade-Vorreiter mit Streuobstwiesen

Die Stiftung hebt hervor, dass das Thema Nachhaltigkeit in der Stadt Aschaffenburg lange Tradition hat. So achte die Hochschulstadt in Unterfranken bereits seit 1995 als regionaler Vorreiter in Sachen Fairtrade auf sozialgerechten Handel und bewussten Konsum.

Zum Schutz der Biodiversität werden beim Öko-Projekt „Schlaraffenburger“ traditionelle Streuobstwiesen revitalisiert und gepflegt. Zudem lobt die Stiftung die Errichtung eines Biomasseheizkraftwerks in der Altstadt, mit dem die Ziele der Energieeinsparung und des Umstieges der Wärmeversorgung von bisher fossilen Energien auf regenerative Energieträger erfolgreich umgesetzt worden seien.

Erlangen: Engagement für Integration und Klimaschutz

Erlangen überzeugte die Jury unter anderem mit seinem stadtgeschichtlichen Leitbild "Offen aus Tradition". Dieses werde durch das Engagement von Stadtspitze, Verwaltung und Bürgerschaft für Integration, Inklusion, Bildungsgerechtigkeit und Klimaschutz deutlich. So biete beispielsweise das Projekt "BIG" kostengünstige Sportangebote mit Kinderbetreuung für Frauen aus verschiedenen Kulturkreisen. Projekte wie "Wohnen für Hilfe", bei dem sich hilfebedürftige Menschen und Studierende oder Auszubildende Wohnraum teilen, beugten Wohnungsnot vor und förderten das soziale Miteinander.

Den Erhalt der Biodiversität unterstütze Erlangen nicht nur durch ein Glyphosatverbot auf städtischen Flächen, sondern auch durch das Zukunftskonzept "Grün in Erlangen“.