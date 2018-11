Deutscher Lesepreis 2018 für Aschaffenburger Schule

Dazu gehören individuelles Engagement, kommunales Engagement, Sprach- und Leseförderung in Kitas, Leseförderung an Schulen, Leseförderung mit digitalen Medien und Sonderpreis für prominentes Engagement. Die Schule hat den ersten Platz in der Kategorie „Herausragende Leseförderung an Schulen“ belegt. Überzeugt hat die Schule mit ihrem Leseförderprogramm für Unterstufenschülerinnen und -schüler aus bildungsfernen Familien, um ihnen eine erfolgreiche Schullaufbahn zu ermöglichen, so die Stiftung Lesen.

Zweiter bayerischer Preisträger aus Mengkofen

Die Stiftung Lesen und Commerzbank-Stiftung haben 15 weitere Einrichtungen und Personen für ihr Engagement rund ums Lesen ausgezeichnet. Mit dabei ist unter anderem auch Kabarettist Bülent Ceylan. Weiterer bayerischer Preisträger ist das Haus für Familien in Mengkofen im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau. Die Einrichtung hat den zweiten Platz in der Kategorie „Herausragende Sprach- und Leseförderung in Kitas“ belegt. Überzeugt hat die Kita mit ihrem vielfältigen Sprach- und Leseförderprogramm, das von Märchenstunden über erste Kontakte mit Tageszeitungen und Zeitschriften bis hin zu Vorlesestunden mit Senioren reicht.