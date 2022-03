Deutscher Lehrkräftepreis geht an Erlanger Pädagogin

Simone Wawra ist mit dem "Deutschen Lehrkräftepreis 2021 – Unterricht innovativ" ausgezeichnet worden. Zuvor wurde die Lehrerin von ihren Schülerinnen und Schülern der letzten beiden Abschluss-Jahrgänge für die Auszeichnung nominiert. "Frau Wawra hat uns perfekt für das Abitur vorbereitet. Wir haben bereits in der 11. Klasse alle Aufgabentypen des Abiturs mit ihr durchgearbeitet und auch unseren neuen Lehrern gab sie alle Unterlagen von sich und erklärte ihnen ganz genau, was sie mit uns schon alles gemacht hat", lobten die Schüler die Lehrerin in der Nominierung.

Lehrerin sei einzig "an Bildung der Schüler interessiert"

Sie sei „einzig und allein an dem Wohl und der Bildung ihrer Schüler interessiert“, heißt es darin weiter. Simone Wawra unterrichtete Deutsch, Geschichte und Sozialkunde am Albert-Schweitzer-Gymnasium Erlangen und ist inzwischen an das Gymnasium Neustadt an der Waldnaab gewechselt. Zu den bundesweit insgesamt elf Preisträgerinnen und Preisträgern in der Kategorie "Ausgezeichnete Lehrkräfte" gehört auch Jürgen Vetter, der unter anderem BWL und Informatik an der Staatlichen Fachober- und Berufsoberschule Erding lehrt.

Preis würdigt Leistung von Lehrkräften

Der bundesweite Wettbewerb "Deutscher Lehrkräftepreis – Unterricht innovativ" wird von der Heraeus Bildungsstiftung und dem Deutschen Philologenverband (DPhV) getragen und jährlich verliehen. Mit der Auszeichnung sollen Engagement und Leistung von Lehrkräften und Schulleitungen gewürdigt und in die öffentliche Wahrnehmung gerückt werden.