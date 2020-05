Deutscher Lehrerverband: Plan sinnvoll, aber herausfordernd

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, hält den heute vom Kabinett vorgestellten Plan für Schulen für sinnvoll. Dennoch werde die schrittweise Öffnung der Schulen und das Zurückholen vieler Schüler für "jede einzelne Schule eine große Herausforderung", so Meidinger. Fragen zur Einhaltung der Abstandsregelungen auf dem Pausenhof, den Treppen und Eingängen beschäftigen die Schulen derzeit, so Meidinger.

"Deswegen begrüßen wir es auch, dass Bayern eine Maskenpflicht an den Schulen einführt – außerhalb der Unterrichtsräume. Das ist notwendig, um den Infektionsschutz sicherzustellen." Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes

Versorgung mit Mundschutz muss gewährleistet sein

Fast alle Schüler kommen laut Meidinger bereits mit Masken in die Schule. Für diejenigen, die keinen Mund-Nasen-Schutz haben, sollten die Schulen diese zur Verfügung stellen. "Da hoffe ich, dass die weitere Versorgung gesichert ist." Die Erfahrungen von anderen Bundesländern hätten bisher gezeigt, dass auch Neun- und Zehnjährige mit den Masken umgehen könnten, so Meidinger.

"Meine Befürchtung ist nur: Wenn die Phase des Homeschoolings, der Abstandsregelungen und des Präsenzunterrichts wochenweise noch lange andauern, ob sie da in ein paar Monaten noch ähnlich diszipliniert sind." Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes

Der Vorschlag "Unterrichten in Schichten" – also eine Woche Präsenzunterricht, eine Woche Homeschooling – sei begrüßenswert. Der Lehrerverband habe dieses Modell vorgeschlagen. Jedoch müsse bedacht werden, dass nicht jeder Unterricht in der Schule stattfinden könne. Einige Lehrkräfte gehören zur Risikogruppe, deren Präsenzunterricht werde weiterhin ausfallen. Generell werden sich viele Maßnahmen noch bis ins nächste Jahr hineinziehen, so Meidinger. Dafür brauche es ein Gesamtkonzept.