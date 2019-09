Deutscher Kabarett-Preis für Max Uthoff

Vor allem seine Auftritte in der ZDF-Satiresendung "Die Anstalt" dürfte dafür gesorgt haben, dass Max Uthoff mit dem den Deutschen Kabarett-Preis 2019 ausgezeichnet wird. Er führe "mit trockenem Humor unerbittlich die Widersprüche und Ungerechtigkeiten unseres Gesellschaftssystems vor Augen", heißt es in der Begründung.

Förderpreis geht in die Schweiz

Den mit 4.000 Euro dotierten Förderpreis erhält die Schweizerin Lisa Catena. Catena hatte bereits Auftritte in den BR-Sendungen "Vereinsheim Schwabing" oder "Schlachthof". Die 40-Jährige stellt sich gerne als Versagerin dar, verdient aber ihr Geld damit, schreibt Catena über sich selbst auf ihrer Homepage.

Sonderpreis für Desimo

Den Sonderpreis von 2.000 Euro erhält der Magier und Comedian Desimo. Detlef Simon, Bühnenname Desimo, beherrsche das Spiel mit Worten ebenso gut wie die Magie und lasse sein Publikum bisweilen im wahrsten Wortsinn Bauklötze staunen, urteilt die Jury.

Preisverleihung im BR-Hörfunk

Die Preisverleihung findet am 22. Dezember in der Nürnberger Tafelhalle statt. Frank Lüdecke, der Hauptpreisträger von 2009, wird die Preise überreichen und den Abend moderieren. Ein Mittschnitt der Gala ist am 17. Januar 2020 in der Sendung „radioSpitzen“ auf Bayern 2 zu hören. Der Deutsche Kabarett-Preis wird seit 1991 vom Nürnberger Burgtheater verliehen, die Preisgelder werden von der Stadt Nürnberg gestiftet.