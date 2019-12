Deutscher Engagementpreis für Julian Wendel

Sich engagieren. Das findet bei Julian Wendel vor allem am Computer statt. Für Selbsthilfegruppen, im Sportverein und als Schöffe bei Gericht. Die Maus steuert Julian über seinen Rollstuhl-Joystick. Mails schreibt er per Spracherkennungssoftware. Seit seiner Geburt leidet er an der der sogenannten Spinalen Muskelatrophie. Seine Muskulatur wird immer schwächer. Der 35-jährige Diplom-Psychologe kann nur noch seine Hände ein wenig bewegen.

Auf Sport verzichtet Julian Wendel nicht: Julian spielt nicht nur selbst Elektro-Rollstuhl-Hockey, er ist auch Trainer der "Ball Busters" und Vorsitzender im Bundesverband des Powerchair-Hockeys.