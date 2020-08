Deutscher Engagementpreis 2020: Elf mittelfränkische Nominierte

Von den deutschlandweit 383 Nominierungen für den deutschen Engagementpreis – wobei auch Mehrfachnennungen möglich waren – stammen 59 Einreichungen aus Bayern. Über die Preisträger und Preisträgerinnen in den fünf Kategorien – "Chancen schaffen", "Leben bewahren", "Generationen verbinden", "Grenzen überwinden" sowie "Demokratie stärken" entscheidet eine Fachjury Anfang September. Jeder Gewinner erhält 5.000 Euro. Aus Mittelfranken sind elf Einrichtungen und engagierte Personen in diesem Jahr nominiert:

Inklusissimo, Schwabach, Evangelisch luth. Dekanat Schwabach

Im Dekanat Schwabach hat sich aus mittlerweile 25 Kirchengemeinden ein Netzwerk etabliert, das daran arbeitet, den Inklusionsgedanken auch im kirchlichen Raum noch besser umzusetzen.

NürnbergDrückt, Nürnberger Notärzte e.V.

Nürnberger Notärzte haben einen Verein gegründet, um Laien und dabei vor allem Kindern und Jugendlichen Basismaßnahmen der Wiederbelebung zu vermitteln. Den Schülerinnen und Schülern von weiterführenden Schulen in Nürnberg soll so das Wissen mitgegeben werden, damit sie Menschen im Notfall helfen können, die eine Herzattacke haben.

Minitrainer Fürth, SpVgg Greuther Fürth

Mit dem Projekt Minitrainer werden in Fürth junge Schüler und Schülerinnen von Mittel- , Real und Wirtschaftsschulen ab der sechsten Klassenstufe an drei aufeinanderfolgenden Tagen von qualifizierten Übungsleitern des Bayerischen Landessportverbandes e.V. (BLSV) ausgebildet. Die komplette Ausbildung ist für die Teilnehmenden kostenfrei und wird mit einem Zertifikat belohnt. Die Ausbildung erfolgt dabei immer in Kooperation mit einer benachbarten Grundschule, damit die gelernten Fähigkeiten auch direkt praktisch eingesetzt und erprobt werden können.

Back to Competition, Bayerischer Radsportverband e.V. Nürnberg

Das verbandsübergreifende Projekt "Back to Competition" (B2C) ermöglicht Nachwuchsleistungssportlerinnen und -sportlern an der Eliteschule des Sports in Nürnberg eine gezielte physiotherapeutische Begleitung. Das soll dabei helfen, dass die je nach Sportart spezifische Leistungsfähigkeit nach Verletzungen schneller und nachhaltiger wieder erlangt werden kann. Initiiert haben das Projekt der Bayerische Badminton-Verband und der Bayerische Radsportverband.

Fürth-Ort Nachhaltigkeits- und Zukunftszentrum alte Feuerwache Fürth, Bluepingu e.V. Ortsgruppe Fürth (Teil der Initiative)

In der alten Feuerwache in Fürth soll ein Raum für Experimente, ein "Reallabor" entstehen, in dem es um alternatives, nachhaltiges Leben geht. Dabei geht es zum Beispiel um einen wertschätzenden Umgang mit Ressourcen etwa durch Reparatur- oder Gratisinitiativen. Dabei arbeiten Kunstschaffende, Handwerker und Ehrenamtliche und tauschen ihr Wissen aus und geben es weiter.

Vesperkirche Nürnberg, Evang. Verein Gemeindediakonie Nürnberg-Lichtenhof e.V. Nürnberg

im Januar und Februar öffnet die Gustav-Adolf-Gedächtniskirche für sechs Wochen täglich ihre Türen, um mittags warmes Essen für den symbolischen Preis von einem Euro auszugeben. Zudem wird bei der Vesperkirche gratis Kaffee, Tee und Kuchen angeboten. Außerdem gibt es zahlreiche kostenlose Zusatzangebote, wie juristische oder medizinische Beratungen, Friseure und Optiker bieten ihre Hilfe an. Sportliche, kreative und Entspannungsangebote können genauso wahrgenommen werden, wie Konzerte oder Lesungen.

Dorothea Ziemer-Riener, Kassandra e.V., Nürnberg

Der gemeinnützige Verein Kassandra kümmert sich seit 1987 für die Rechte von Prostituierten, deren gesetzliche Gleichstellung mit anderen Erwerbstätigen und die gesellschaftliche Anerkennung von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern. Der Verein ist Träger einer Fachberatungsstelle und eines Cafés und unterstützt Menschen, die in der Sexarbeit oder anderweitig im Sexgewerbe tätig sind mit einem breiten Angebot zu beruflicher und kultureller Bildung sowie in existenziellen Fragen.

Aelius Förderwerk e.V.: Student des Jahres Surendra

Schon vielfach ausgezeichnet das Aelius Förderwerk, das Sagithjan Surendra 2017 als Verein in Nürnberg gegründet hat. Durch seine eigene Biografie hat er erfahren, welche Hürden aufgrund sozialer und finanzieller Verhältnisse auf dem Bildungsweg entstehen. Mit der Gründung von Aelius hat Surendra ein Förderprogramm aus drei Säulen mit ideellem Förderprogramm, Mentoring und Beratung ins Leben gerufen, das Schüler und Schülerinnen aus benachteiligten Haushalten unterstützt. Inzwischen hat er zahlreiche Helferinnen und Helfer.

Rudolf Gebert, Mittelfränkischer Schützenbund, Rohr

Seit 2007 werden im Deutschen Schützenbund und Bayerischen Sportschützenbund einige sportliche Disziplinen im Auflageschießen für ältere Personen ausgeschrieben. Diesen Disziplinen und der Ausbildung von Sportlern ab 51 Jahren widmet sich Rudolf Gebert aus Rohr im Landkreis Roth. Dabei können gesunde und auch Menschen mit Behinderung Konzentration, Atemtechnik und Technikbeherrschung trainieren. Gerade ältere Menschen können so auch das Vereinsleben wieder beleben.

Trainerin Franziska Seitz, Hilpoltstein

Seit mehr als 50 Jahren setzt sich Franziska Seitz in Hilpoltstein im Landkreis Roth in ihrem Verein TV Hilpoltstein dafür ein, dass es Sportmöglichkeiten für alle Menschen im Ort gibt. Durch ihr Engagement entstanden viele Angebote, wie die erste Mutter-Kind-Gruppe, die erste Step-Aerobic-Gruppe oder die erste Seniorengruppe in ihrem Verein. Auch Gymnastik für Männer hat sie initiiert, ebenso eine Gruppe "Tischtennis für Oldies".

Silvio Holzapfel, TC Höchstadt Abteilung Volleyball, Höchstadt

Das Ziel ist, Jugendliche im Sport Volleyball über alle sozialen Schichten und Herkunft hinweg zu integrieren, das Sozialverhalten in den Mannschaften und die Möglichkeit zur Weiterbildung zum Co- Trainer/Trainer mit Hilfe des FSSJ (Freiwilliges Soziales Schuljahr) zu fördern. Dabei geht es auch um Nachhaltigkeit und die Förderung der Jugendlichen, nicht nur im sportlichen Bereich.

Online-Publikumsabstimmung

Alle Nominierten können, wenn sie möchten, zudem für den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis ins Rennen gehen. Die Online-Abstimmung dafür findet vom 15. September bis zum 27. Oktober 2020 statt. Die Bekanntgabe der Preisträger erfolgt am 3. Dezember in Berlin.

Seit 2009 vergeben

Initiator und Träger des seit 2009 vergebenen Deutschen Engagementpreises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großen Dachverbänden und unabhängigen Organisationen sowie Experten und Wissenschaftlern. Förderer sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Fernsehlotterie und die Deutsche Bahn Stiftung.