Deutscher Denkmalschutzpreis für unterfränkische Gaden-Anlage

Der Ausdruck "Gaden" leitet sich von dem althochdeutschen 'gadam' oder 'gadum' ab: So nannte man ein Haus, das nur einen einzigen Raum hatte. Die Gaden waren Teil einer Verteidigungsanlage mit der Kirche im Zentrum. Hier lagerten die lebenswichtigen Besitztümer der Gemeinde.

Viele Jahre standen die Gaden in Thüngersheim im Landkreis Würzburg leer und waren dem Verfall preisgegeben. Doch der Gebäudekomplex im Ortskern wurde saniert. Mittlerweile finden hier Veranstaltungen wie Lesungen, Ausstellungen und Weinverkostungen statt.

Dafür erhalten der Verein WeinKulturGaden und die Gemeinde Thüngersheim jetzt den Deutschen Preis für Denkmalschutz 2022. Bundesweit erhalten sechs Preisträger die "Silberne Halbkugel" des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz. Sie ist die höchste Auszeichnung in diesem Bereich und würdigt ehrenamtliches Engagement für die Denkmalpflege in Deutschland.

Kulturelles Erbe erlebbar

Zur Begründung heißt es, dass Gemeinde und Verein "vorbildliches Engagement um leerstehende und verfallende landwirtschaftliche Nebengebäude von Denkmalwert und ortsbildprägender Bedeutung" gezeigt hätten. Neben der Rettung der Gebäude konnte so auch wieder attraktives, kulturelles Leben in Form eines Kulturzentrums im Ort entstehen, so das Komitee. Auf diese Weise werde kulturelles Erbe vermittelt und erlebt.

Ehrenamtliches Engagement wird gewürdigt

Für Bürgermeister Michael Röhm ist diese Auszeichnung eine ganz besondere: "Das Komitee würdigt neben dem Gebäude, also der Architektur und der Restaurierung, auch die Aktionen und Veranstaltungen des Vereins." Die unzähligen Stunden ehrenamtliches Engagement würden somit geehrt.

Von 2012 bis 2015 wurden die historischen Gaden im Ortskern saniert. Gleichzeitig wurde 2014 der Verein WeinKulturGaden gegründet. Er erarbeitet Konzepte für das Veranstaltungsprogramm der Gaden. Ziel des Vereins ist es, die geschichtsträchtigen Räume zu einem lebendigen Ort in der Mitte von Thüngersheim zu machen. 120 Mitglieder zählt der Verein heute. "Für uns sind die Gaden ein ganz wichtiger Baustein im Zuge der Altortsanierung und des Ensemble-Schutzes", so Röhm.

Nutzung der Gaden seit dem 15. Jahrhundert

Die Gaden sind 1443 erstmals für Thüngersheim beurkundet. Die älteren Teile stammen aber sogar aus der Mitte des 11. Jahrhunderts und gehören zu den ältesten Baustrukturen des Ortes, heißt es auf der Homepage des Vereins. Anfangs waren sie bei Überfall oder Belagerung als Wohn- und Versorgungseinrichtungen in den Kirchenburgen gedacht. Doch im Laufe der Zeit und mit Ende des Dreißigjährigen Krieges wurden sie anders genutzt: zum Beispiel zur Lagerung der Ernte, als Vorratshäuschen, als Weinlager oder zur sicheren Aufbewahrung des wertvollsten Besitzes der Ortsbewohner. Die einzelnen Gaden gehörten verschiedenen Familien oder der Gemeinde.