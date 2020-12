Deutscher Corona-Hotspot: Regen geht zu Distanzunterricht über

Eigentlich habe man versucht, früh zu reagieren, erklärte die Regener Landrätin Rita Röhrl (SPD) auf einer Pressekonferenz am Sonntag zu den sehr hohen Corona-Zahlen ihres Landkreises. 581,3 lautet der Inzidenzwert (Zahlen von RKI) am Sonntag und macht Regen zu Deutschlands Corona-Hochburg. Doch trotz erster Einschränkungen bereits im Oktober sei die zweite Welle nicht aufhaltbar gewesen, so die Landrätin.

Ein Grund könnte aus Sicht der SPD-Politikerin sein, dass mancher Kontaktpersonen nicht angegeben habe, um diese vor Quarantäne zu bewahren. In den nächsten Tagen werde der Landkreis wohl auch den Inzidenzwert 600 reißen, so Röhrl. Dabei seien zwar zahlreiche Infektionen in Pflege- und Behinderteneinrichtungen sowie einem Krankenhaus auszumachen, ein erheblicher Teil der Ansteckungen sei jedoch diffus, also nicht nachvollziehbar.

Schulen gehen in Distanzunterricht

Daher werden auch die ohnehin geltenden Anti-Corona-Maßnahmen nochmals weiter verschärft, obwohl bereits Ausgangsbeschränkungen gelten und obwohl ohnehin in ganz Bayern ab Mittwoch verschärfte Regeln gelten. "Das macht keinen Spaß, aber bei diesen Inzidenzzahlen muss der Landkreis handeln", so Röhrl auf einer Pressekonferenz.

Konkret sollen, vermutlich ab Mittwoch, alle Schulen im Landkreis komplett auf Distanzunterricht umstellen. Man werde bis dahin mit den entsprechenden Behörden sprechen und eine Notbetreuung organisieren. Als Grund gab Landrätin Röhrl vor allem den Schulweg in oft vollen Öffentlichen Verkehrsmitteln an, der zu Infektionen führen könne.

Grenzverkehr wird ohnehin eingeschränkt

Zusätzlich zum Distanzunterricht werden auch die Behindertenwerkstätten im Landkreis geschlossen. Darüber hinaus werde man die Einhaltung von Hygienekonzepten in den weiterhin geöffneten Dienstleistungsbetrieben sowie auch in Heimen stärker kontrollieren. Besuche dort sollen künftig nur noch von einer festgelegten Person für 30 Minuten erlaubt sein. Und nur nach einem Testergebnis und mit FFP2-Maske. Für besonders betroffene Häuser steht gar ein Besuchsverbot im Raum.

Der kleine Grenzverkehr, also Überfahrten zum Shoppen oder Tanken, zwischen Tschechien und dem Landkreis wird durch die gesamtbayerischen Maßnahmen ohnehin eingeschränkt. Dies begrüßte Landrätin Röhrl, die innerhalb des Landkreises einen gewissen Zusammenhang zwischen Infektionszahlen und der Nähe zu Tschechien erkennt.

Kliniken stark belastet

Auch in den Kliniken des Landkreises zeigen sich die Auswirkungen der hohen Coronazahlen derzeit deutlich. So berichtete Christian Schmitz, Vorstand der örtlichen Arberlandkliniken, dass derzeit elf der normalerweise zwölf verfügbaren Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt seien. Man organisiere weitere Betten, für die es jedoch Personal und Material brauche.

Zudem sei derzeit rund zehn Prozent der Belegschaft wegen Corona-Infektionen oder Quarantänemaßnahmen nicht einsatzbereit. Als Folge dieser Entwicklung werden am Standort Zwiesel vorerst keine neuen Patienten mehr aufgenommen. Vor Ort weiterbehandelt wird jedoch.