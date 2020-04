Deutscher Computerspielpreis für Handy Games aus Giebelstadt

In der Kategorie "Bestes Serious Game" gewann das Spiel "Through the Darkest of Times" - ein historisches Strategiespiel über den Widerstand gegen den Nationalsozialismus während des Dritten Reichs in Berlin. Entwickelt hat das Spiel Paintbucket Games aus Berlin, veröffentlicht wurde es von Handy Games aus Giebelstadt. Mit der Auszeichnung verbunden ist ein Preisgeld von 30.000 Euro. Bedingt durch die Coronakrise fand die Preisverleihung dieses Jahr im Rahmen eines Livestreams ohne Publikum statt. Moderiert von Barbara Schöneberger.

Weltweit führender Spieleentwickler

Der Spielehersteller Handy Games mit Sitz in Giebelstadt (Lkr. Würzburg) wurde im Jahr 2000 gegründet und gehört nach eigenen Angaben zu den weltweit führenden Entwicklern von qualitativ hochwertigen Computerspielen. Inzwischen beschäftigt das Unternehmen Mitarbeiter aus aller Welt.

Computerspiele "Made in Germany"

Verliehen wird der Deutsche Computerspielpreis vom Bundeskanzleramt und deren Beauftragte für Digitalisierung, Dorothee Bär (CSU), sowie vom Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur. Mit der Auszeichnung soll die Entwicklung von Computerspielen aus Deutschland gefördert werden. Die Entscheidung über Sieger und Verlierer trifft eine rund 50-köpfige Jury, bestehend aus Entwicklern, Wissenschaftlern, Pädagogen, Journalisten, VIPs, Influencern und Politikern.

