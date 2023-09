Deutscher Jugendfeuerwehrtag startet in Burglengenfeld

Am Freitagabend um 18 Uhr beginnt in Burglengenfeld in der Oberpfalz der Deutsche Jugendfeuerwehrtag. Offiziell wird das Treffen der Nachwuchsfeuerwehrler aus ganz Deutschland um 20 Uhr von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eröffnet.

Nach der Eröffnung wird die BAYERN 3-Band auftreten. Am Samstag findet tagsüber die sogenannte Blaulichtmeile am Marktplatz in Burglengenfeld statt. Besucher können hier zum Beispiel Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehr anschauen.

Als Highlight haben die Veranstalter das sogenannte Geocaching angekündigt: Mit Smartphone, App und QR-Code wird eine Schnitzeljagd im Digitalen durchgeführt.

Sprung nach Italien möglich

Am Sonntag findet dann die Deutsche Meisterschaft statt: In Länderentscheiden haben sich Teams aus ganz Deutschland qualifiziert, um in verschiedenen Disziplinen gegeneinander anzutreten. Ab acht Uhr messen sich die Teams unter anderem im Löschen und im Staffellauf.

Das erst- und zweitplatzierte Team sowie die beste Mädchenmannschaft werden dann im kommenden Jahr an der Internationalen Jugendbegegnung in Trentino in Italien teilnehmen. Finanz- und Heimatminister Albert Füracker wird am Sonntagabend die Siegerehrung durchführen.