Deutsche Weinhoheiten besuchen Unterfranken

Die Deutsche Weinprinzessin und zugleich amtierende Fränkische Weinkönigin Klara Zehnder aus Randersacker will ihren Kolleginnen während des zweitägigen Besuchs zeigen, wie vielschichtig Silvanerweine sein können. Das Programm des königlichen Trios beginnt in Klara Zehnders Heimatort, am terroir f-Punkt in Randersacker. An diesem "Magischen Ort des Frankenweins" soll die Deutsche Weinkönigin Carolin Klöckner etwas über Geografie und Geologie erfahren.

Deutsche Weinkönigin zu Antrittsbesuch in Franken

Am Vormittag besichtigen die drei Weinhoheiten die Landesanstalt für Wein- und Gartenbau LWG in Veitshöchheim. Ab dem Nachmittag und am Mittwoch werden dann alle unterfränkischen Staatsehrenpreisträger des Jahres 2018 besucht, zunächst das Weingut Bürgerspital in Würzburg. Am Nachmittag folgt ein Fototermin auf der Alten Mainbrücke in Würzburg, bevor die drei den Dienstag im Weingut Ernst Popp in Iphofen ausklingen lassen.

Vom Geschichtsweinberg bis zum Brückenschoppen

Am Mittwoch besichtigen die Deutsche Weinkönigin und ihre beiden Stellvertreterinnen um 9 Uhr den Geschichtsweinberg in Iphofen. Um 10.30 Uhr steht die Genossenschaft der Winzer Sommerach auf dem Programm, um 14.30 Uhr geht es im Weingut Zehnthof in Sommerach weiter. Den Schlusspunkt der Tour bildet um 16 Uhr das Weingut Manfred Braun in Nordheim am Main.

Die Deutsche Weinkönigin und die beiden Prinzessinnen sind seit der Wahl im September 2018 im Amt und statten allen 13 Weinbaugebieten in Deutschland einen Antrittsbesuch ab. Im Dezember waren sie an der Ahr, Franken ist nun der zweite Termin.